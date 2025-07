„American Idol“-Managerin Robin Kaye und Ehemann in Villa erschossen

Robin Kaye, langjährige Musik-Supervisorin der US-amerikanischen Castingshow „American Idol“, ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Deluca im Alter von 70 Jahren in ihrem Haus in Encino, Kalifornien, getötet worden. Nach bisherigen Angaben der Polizei wird ein 22-jähriger Mann aus Los Angeles verdächtigt, für die Tat verantwortlich zu sein.

Was war passiert?

Der Vorfall ereignete sich wohl bereits am Donnerstag, den 10. Juli 2025. Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige in Abwesenheit des Paares in das gesicherte Wohnhaus eingedrungen sein. Als Robin Kaye und ihr Mann zurückkehrten, kam es offenbar zur Konfrontation, in deren Folge beide erschossen wurden. Sie wurden in unterschiedlichen Räumen des Hauses aufgefunden.

Bereits am Tag der Tat hatten Nachbar:innen laut einem Bericht des Senders „KABC-TV“ verdächtige Aktivitäten auf dem Grundstück gemeldet. Ein Mann sei beobachtet worden, wie er über den Zaun des Anwesens geklettert war. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten sich jedoch keinen Zugang zum Gebäude verschaffen, da das Haus stark gesichert war. Auch ein über dem Grundstück eingesetzter Polizeihubschrauber meldete zunächst keine Auffälligkeiten.

Tagelange Funkstille alarmierte Angehörige

Erst vier Tage später, am Montag, den 14. Juli, wurde die Polizei erneut verständigt, nachdem Angehörige über Tage hinweg keinen Kontakt zu Robin Kaye und Thomas Deluca herstellen konnten. Gemeinsam mit einem der Angehörigen, der Zugang zum Grundstück hatte, betraten die Beamt:innen das Haus. Dort wurden die beiden Leichen entdeckt.

Täter hatte wohl kein persönliches Verhältnis zu Robin Kaye

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter etwa 30 Minuten im Haus verbrachte, bevor das Ehepaar eintraf. Hinweise auf ein persönliches Verhältnis zwischen dem Tatverdächtigen und den Opfern gibt es laut bisherigen Erkenntnissen nicht. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar. Der mutmaßliche Täter wurde am 15. Juli festgenommen.