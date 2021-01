Wegen Corona: Grammy-Verleihung wird auf März verschoben

Am 31. Januar 2021 hätten in Los Angeles zum 63. Mal die Grammy Awards verliehen werden sollen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Kalifornien wurde das Event nun auf den 14. März 2021 verschoben. Auch interessant Drake über die Grammys 2021: „Zu viele vergessene Namen“

Der Entscheidung, das Event zu verschieben, gingen Gespräche sowohl mit Gesundheitsexpert*innen, als auch mit den nominierten Künstler*innen voraus. „Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit jener, die unserer Musik-Gemeinschaft angehören, und der hunderten Menschen, die unermüdlich an der Produktion der Show arbeiten“, erklärte die Grammy-Akademie in einem Statement.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.

More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi pic.twitter.com/MoZLLoEEgx

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021