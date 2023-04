„Amy Winehouse: In Her Words“: Neues Buch kommt im Sommer

Das Werk beinhaltet noch nie zuvor gezeigte Tagebücher, handgeschriebene Texte, Familienfotos sowie ein Vorwort der Eltern und wird am 19. August 2023 erscheinen.

Es gibt was zum Lesen: Am 29. August 2023 erscheint ein neues Buch über Amy Winehouse. Der Titel „Amy Winehouse: In Her Words“. Das Werk wurde auf den Social-Media-Kanälen von Winehouse angekündigt, die ihre Erben verwalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Release-Datum liegt zwei Wochen vor dem eigentlichen Geburtstag der Londoner Musikerin, die in diesem Jahr 40 geworden wäre. Das Buch soll laut Vorbestellungstext den Leser:innen Einblicke auf „Amys eigene, nie zuvor gezeigte Tagebücher, handgeschriebene Texte und Familienfotos“ gewähren.

Außerdem beinhaltet das Werk ein Vorwort der Eltern, Janis und Mitch Winehouse, die sich in einer Presseerklärung auch schon dazu äußerten: „Diese wunderschöne, neue Sammlung von Amys Notizen und Gedanken zeigt eine andere Seite von Amy – ihre lustige und geistreiche Seite.“

Die Einnahmen aus dem Buchverkauf sollen zudem komplett an die „Amy Winehouse Foundation“ gespendet werden, wie der Rolling Stone berichtet.

Amy Winehouse erreichte mit ihrem 2006-er Album BACK TO BLACK den internationalen Durchbruch. Der Erfolg war gewaltig. Sie gewann sechs Grammy-Auszeichnungen, Songs wie „Rehab“ und „You Know I’m No Good“ wurden Hits. Winehouse litt jedoch an starken Alkohol- und Drogenproblemen, die immer schlimmer wurden. 2011 starb sie im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung.