Amy Winehouse: Ex-Mann packt über Abhörung und Drogen aus

Im Podcast-Interview spricht Blake Fielder-Civil über abgehörte Handys, Drogensucht und die Hintergründe der Ehe mit Amy Winehouse – sachlich und detailliert.

Blake Fielder-Civil war der Ex-Ehemann der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse. Viele ihrer Fans machten ihn zum Bösewicht und zu einem der Hauptverursacher für den Absturz der Musikerin. Nun sprach er ausführlich über die gemeinsame Zeit mit Amy Winehouse und darüber, wie sie beide auf selbstzerstörerische Weise mit dem Trubel um ihre Personen umgingen. Dabei lässt ein Detail über eine mögliche Abhörung beider aufhorchen.

Blake Fielder-Civil über gemeinsame Zeit mit Amy Winehouse

Blake Fielder-Civil teilte im Gespräch mit Paul C Brunson im „We need to talk“-Podcast Details über die gemeinsame Zeit mit der Künstlerin. Das Paar war von 2007 bis 2009 verheiratet. Zudem thematisierte er Schwierigkeiten, die beide angesichts des enormen Trubels und des Medieninteresses durchlebten.

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Zunächst sprach er in höchsten Tönen über die Dokumentation „Amy“ aus dem Jahr 2015 und das Biopic „Back to Black“ aus dem Jahr 2024. Beide Werke stellten ihn – anders als die Medien zur damaligen Zeit – nicht als „Bösewicht“ dar. Insbesondere die filmische Biografie „Back to Black“ sei für ihn „therapeutisch“ gewesen und zeichne ein anderes Bild von ihm als das bekannte.

Er sprach dann über das wachsende Interesse von Medien und Öffentlichkeit, das mit der steigenden Bekanntheit der Sängerin einherging: „Es war so seltsam, aufzuwachen und zu wissen, dass draußen hundert Leute darauf warten, ein Foto von dir zu machen, wie du niest oder etwas zerzaust aussiehst, nur damit sie schreckliche Dinge über dich sagen können.“

Verwanzte Handys und Drogen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging der Ex-Ehemann der „Rehab“-Interpretin auf ein bizarres Detail ein. Er gab an, dass sowohl sein als auch das Handy seiner damaligen Frau abgehört worden seien: „Unsere Telefone wurden abgehört. Vor Jahren wurde ich von der Polizei dazu befragt, dass unsere Telefone abgehört wurden, was ich völlig verrückt finde.“ Darüber, von wem genau die Handys abgehört wurden, schwieg er. Ob es sensationsgeile Medien oder eine andere Partei waren, bleibt ein Geheimnis.

Der Umgang eben solcher Medien mit dem Paar war laut Blake Fielder-Civil ein Hauptgrund für den starken Drogenkonsum beider. „Die Tatsache, dass vor unserem Fenster Menschen standen, die uns, wie wir es sahen, zu Fall bringen wollten, hat unsere Bindung gestärkt. Kam dann noch der Drogenkonsum dazu, entwickelte sich daraus ziemlich schnell und leicht eine tägliche Sucht. Und es war so, als wäre das unser Sicherheitsnetz.“