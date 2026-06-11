Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs

Russische Musiker:innen ahmen Angine de Poitrine nach – inklusive Polkadots und Masken. Art Director Sam Murdock warnt zudem vor Tausenden gefälschter Merch-Artikel.

Doppelhalsige Gitarren, schwarz-weiße Polkadots, Alien-Masken und nackte Füße auf der Loop-Station: Angine de Poitrine sind alles außer Durchschnitt. Genau das fanden Millionen Menschen faszinierend. Die Band ging im März 2026 viral und begeistert mit ihrer absurd-verspielten Art das Internet. Vergleiche mit der Dada-Anti-Kunst der 1920er sprossen aus dem Boden und erhoben das Rock-Duo aus Quebec zu einer radikalen Bewegung gegen KI-Kunst – gerade wegen ihrer Unberechenbarkeit. Doch inzwischen tauchen immer wieder Mitschnitte von Angine-de-Poitrine-Imitator:innen in sozialen Netzwerken auf.

Temu de Poitrine

Was KI nicht kann, versucht die menschliche Habgier: Musiker:innen in Russland ahmten Angine de Poitrine nach, inklusive Polkadots und Masken – ohne jeden Hinweis darauf, dass es sich lediglich um Nachahmungen des ikonischen Stils handelt. Die Fälschung blieb jedoch nicht unerkannt: Unter Videos der Auftritte in Moskau häuften sich Kommentare, welche die beiden Imitator:innen enttarnten: „Temu de Poitrine, right?“

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Sarkastische Bemerkungen zielten auf die ungekennzeichnete Nachahmung ab: „Die Urheberrechtssituation in Russland:“ Auf den Bildaufnahmen ist zu erkennen, dass die Polkadot-Optik deutlich weniger hochwertig wirkt; auch der zweite Gitarrenhals fehlt.

Rein musikalischer Wiedererkennungswert

Der Identitätsdiebstahl erreichte auch das Umfeld der echten Math-Rock-Band. Sam Murdock, der Art Director, der mit den Kanadiern zusammenarbeitet, hat davon Wind bekommen und berichtet gegenüber „Exclaim!“: „Gerade tourt eine Fake-Band durch Russland, in Kostümen und allem.“ Er beobachtet, dass viele vom Erfolg von Angine de Poitrine profitieren wollen: „Wir leben in einer seltsamen Zeit, in der alle versuchen, an der Band mitzuverdienen. Gerade sind bereits 1.500 gefälschte T-Shirts online. Ich habe bereits 700 fake T-Shirts auf Tee Republic und auf Red Bubble entfernt, aber es tauchen immer mehr auf.“

Die Imitation flog schnell auf – dafür ist sie bei weitem nicht hochwertig genug. Angine de Poitrine auf Wish bestellt – oder eben auf Temu. Doch durch die Maskierung der Band fehlt der Wiedererkennungswert durch Gesichter. Jedoch macht ihre Musik Angine de Poitrine einzigartig. Deshalb können Möchtegern-Math-Rocker unter den Augen der Fans nicht lange Bestand halten.