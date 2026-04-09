Angine de Poitrine: Darum hypt das gepunktete Alien-Duo gerade alle

Skurrile Kostüme, kein Gesang, 8 Mio. KEXP-Klicks: Angine de Poitrine sind das außergewöhnlichste Duo des Jahres.

Spätestens seit ihrer KEXP-Live-Session ist das Duo in aller Munde: Angine de Poitrine. Die Math-Rock-Gruppe, die aussieht wie ein paar gepunktete Aliens erfährt aktuell einen ziemlichen Hype. Wir nähern uns den beiden mithilfe von sieben Fakten.

1. Wer sind Angine de Poitrine wirklich?

Bei Angine de Poitrine handelt es sich um ein anonymes künstlerisches Projekt. Die Band besteht aus zwei Mitgliedern, über die wenig bekannt ist. Sie nennen sich Khn und Klek. Khn bespielt die Gitarre, Klek sitzt am Schlagzeug.

Angeblich sind sie 333 Jahre alt und stammen von einem anderen Planeten. In Wahrheit kommen die beiden Musiker:innen aber aus der kanadischen Stadt Saguenay in Québec.

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2. Welche Sprache ist hier gefragt?

Obwohl der Bandname Französisch ist und übersetzt so etwas wie „Brustschmerzen“ bedeutet, sprechen Angine de Poitrine kein Französisch. Und auch kein Englisch. Eigentlich keine wirklich etablierte Sprache – eher eine Mischung aus Grunzen, Blubbern und Pfeifgeräuschen.

Auch ihre Musik kommt ohne Worte aus. Das wird jedoch durch den einzigartigen Klang wettgemacht.

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3. Welchen Sound gibt es auf die Ohren?

Die Band selbst nennt ihren Sound „Orchestre Rock Microtonal Dada-phytago-cubiste“. Genremäßig sind die beiden zwischen Math Rock und Microtonal Music einzuordnen.

Zum besseren Verständnis: Math Rock zeichnet sich durch ungerade Taktarten und dissonante Klänge aus. Es dominieren Gitarre und Schlagzeug – in diesem Fall auch die einzigen Instrumente –, deren Komplexität oft hervorgehoben wird. Microtonal Music nutzt Tonlagen, die zwischen den herkömmlichen Tonstufen liegen. Die Musik der beiden klingt damit in jeder Hinsicht – ob Takt oder Ton – komplett anders, als man es gewohnt ist.

4. Warum der Hype?

Genau das macht Angine de Poitrine so besonders: Ihr Sound ist nicht einfach zu replizieren. Und obwohl die beiden vorgeben, von einem anderen Planeten zu sein, macht ihre skurrile Art sie umso menschlicher. Das ist heutzutage, bei so vielen Liedern, die von KI produziert werden, eine willkommene Abwechslung.

Kein perfekt abgestimmter Gesang. Kein regulär-bekannter Songaufbau. Das Duo schafft es, Kunst zu erschaffen, die nicht den aktuellen Massen-Hörgewohnheiten entspricht – und dadurch trotz ihrer elektronischen Klänge besonders human wirkt.

5. Was erwartet einen visuell on stage?

Auf der Bühne erscheinen Khn und Klek in schwarz-weiß-gepunkteten Kostümen und wahren hinter überdimensionalen Pappmaché-Masken mit hervorstehenden Nasen ihre Anonymität. Auch das Bühnendesign war bislang stets in einem auffälligen schwarz-weiß-gepunkteten Design gehalten.

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6. Wie viele Platten gibt es vom Duo?

Ihr erstes Album „Vol I“ brachten sie bereits 2024 heraus. Viral gingen sie jedoch erst 2026 mit ihrem zweiten Album „Vol II“. Die Band hat seit Februar 2026 bereits eine beachtliche Fangemeinde gewonnen. Auf Instagram zählen sie derzeit rund 651.000 Follower:innen. Ihr Breakthrough-Auftritt beim Trans Musicales Festival in Rennes, den KEXP online stellte, ging durch die Decke und wurde bereits über 8 Millionen Mal geklickt.

7. Wieso sind sie nicht zu stoppen?

Die Fangemeinde der zwei gepunkteten Aliens wächst rasant – das zeigt auch die Europa-Tour, die die beiden im Herbst spielen werden. Die Tour war blitzschnell ausverkauft. Das Konzert am 27. Oktober in Berlin wird daher hochverlegt: Statt im Festsaal Kreuzberg findet es nun im Astra Kulturhaus statt. Am 1. September spielen sie außerdem noch in Köln sowie am 28. Oktober in Hamburg und am 29. Oktober in Heidelberg.

Ab Freitag, dem 10. April, um 10 Uhr ist es wieder möglich, Tickets für den Liveauftritt in Berlin zu erwerben. Wer die zwei Gestalten live sehen möchte, sollte sich also schnell um Karten kümmern.