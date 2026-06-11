Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise

Volle U-Bahnen, gesperrte Strecken, 20 Euro Parkgebühr – wer zu Linkin Park in die Allianz Arena will, sollte diese Dinge beachten.

Die Menschen, die Donnerstag (11. Juni) und Freitag (12. Juni) Richtung Allianz Arena pilgern, tragen Linkin-Park-Merch statt FC-Bayern-Trikot. Während die Fußball-Fans wohl eher beim WM-Public-Viewing sitzen, wird es voll mit Konzertgänger:innen in den Münchner Öffis. Das kann zu Verkehrschaos führen.

Volle Bahnen und angepasster Fahrbetrieb

Die Allianz Arena ist diesen Sommer mit Open-Air-Konzerten belegt. U- und S-Bahnfahrende müssen mit vollen Zügen und Wartezeiten rechnen. Wenn nach dem letzten Song müde Linkin-Park-Fans Richtung Haltestelle Fröttmaning strömen, kann es zu Engpässen kommen. Die MVG weist deshalb auf ihrer Website darauf hin, der Bahnsteig werde „bei drohender Überfüllung aus Sicherheitsgründen jeweils für wenige Minuten gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste ist.“ Das ist jedoch normales Prozedere bei Großveranstaltungen.

Damit die U6 zwischen Allianz Arena und Innenstadt möglichst hochfrequent verkehren kann, pendelt die U3 während der Konzertabende lediglich zwischen Moosach und Münchner Freiheit. Reisenden Richtung Stadtzentrum, die dem Linkin-Park-Trubel aus dem Weg gehen wollen, rät die MVG, am Scheidplatz in die U2 zu wechseln.

Ersatzbusse ab Sendlinger Tor

Außerdem wichtig: Wer weiter als bis zum Sendlinger Tor möchte, muss auf Ersatzbusse umsteigen. Die U-Bahn-Linien U6 und U3 sind zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße wegen Sanierungsarbeiten derzeit stillgelegt.

Auch die S-Bahnen auf der Stammstrecke laufen nicht wie gewohnt – zumindest am Freitagabend, dem zweiten Linkin-Park-Konzert: Ab 22:15 Uhr fahren am Wochenende nur S1, S2, S3 und S5 zwischen Ost- und Hauptbahnhof. Auch diese Einschränkung lässt sich umgehen: Einfach am Odeonsplatz auf die U4 oder U5 umsteigen.

Wer jetzt denkt, sich das Chaos zu sparen und lieber mit dem Auto zur Arena zu fahren, sollte aufpassen: Parkgebühren an der Allianz Arena liegen bei 20 Euro. Der Münchner ÖPNV ist jedoch im Konzertticket inklusive. Zudem warnt die Allianz Arena vor langen Ausfahrtszeiten aus den Parkhäusern. Bei vollem Betrieb könne es über zwei Stunden dauern, bis man die Parkhäuser verlassen hat. Dann vielleicht doch lieber U-Bahn.