Anita Pallenberg ist tot. Die Schauspielerin und Modedesignerin, die zeitweise auch als Model arbeitete, starb am 13. Juni 2017. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Bekannt wurde Anita Pallenberg neben ihrer eigentlichen Arbeit als Groupie und Muse der Rolling Stones. Die in Rom geborene Tochter eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter lernte The Rolling Stones 1965 als 21-Jährige bei einem Konzert in München kennen. Sie ging erst eine Beziehung mit dem damaligen Leadgitarristen Brian Jones ein. Nach der Trennung wurden sie und Keith Richards ein Paar, gemeinsam brachten sie drei Kinder zur Welt. Zudem soll Pallenberg eine Affäre mit Mick Jagger und mit Marianne Faithfull gehabt haben.

Als Schauspielerin wirkte Pallenberg in rund einem Dutzend Filmen mit, u.a. in „Michael Kohlhaas – der Rebell“ von Volker Schlöndorff. Gesungen hat Anita Pallenberg auch: Ihre Stimme ist zum Beispiel im Stones-Hit „Sympathy For The Devil“ zu hören.