Gerücht besagt: Europa-Tour der Rolling Stones fällt aus

Drehen Mick, Keith & Co. 2025 doch keine Ehrenrunde in Deutschlands Olympiastadien, wie vermutet wurde?

Nach dem Ende ihrer „Hackney Diamonds“-Tour im Juli 2024 in der Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale/Missouri fragten sich verschiedene Medien: Kommt da noch was bei den Rolling Stones? Es verdichteten sich Gerüchte aus verschiedenen Kanälen, dass es im Sommer 2025 noch einen Nachschlag für Europa gibt. Das österreichische Boulevard-Forum „oe24“ meldete einen Stones-Termin für Wien um den 12. August herum. Die „tz“ in München hatte „aus gut unterrichteter Quelle“ erfahren, dass Jagger und Kollegen am 12. Juli im dortigen Olympiastadion spielen. Im Berliner Olympiastadion sollte das zweite „Hackney-Diamonds“-Nachschlagkonzert für Deutschland steigen. Insgesamt sind lautet diverser Meldungen ein gutes Dutzend Shows zwischen London und Rom geplant gewesen – doch eh eine finale Bestätigung oder das Gegenteil öffentlich gemacht werden konnte, gibt es nun ein neues Gerücht: Die Tour fällt angeblich ins Wasser.

Insider-Informationen

„iorr.org“ will die Cancel-Info von einem „Insider“ bekommen haben. Es heißt da: „Die für diesen Sommer geplante Europatournee der Rolling Stones wird NICHT wie geplant stattfinden. Die Tour ist abgesagt, weitere Neuigkeiten sind derzeit nicht verfügbar.“

Konkrete Quellen und Bestätigungen fehlen jedoch. Nur noch der Nachtrag: „Die Situation ist ähnlich wie Anfang 2023, als die US-Tour 2023 in derselben Woche abgesagt wurde, in der sie die Ankündigung geplant hatten.“ Und: „Die Rolling Stones haben die Tour nie offiziell angekündigt, daher wollen sie sich nicht zu dieser Angelegenheit äußern.“

Was ist aus „See you in 2025!“ geworden?

An ihre Newsletter-Leser:innen verschickten die Stones noch zu Weihnachten Grüße. Dabei ihre Ansage: „See you in 2025!“ Fans glaubten damit, Tour-Pläne in Aussicht gestellt zu bekommen. Doch nun bleibt das Fragezeichen um die Kalenderplanung der Gruppe weiterhin ein Mysterium.