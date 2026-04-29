Rolling Stones „Rough And Twisted“: Vinyl für fast 1.900 Euro

Die Single kostet auf Discogs bis zu 1.899 Euro. Nur drei Exemplare sind derzeit verfügbar – warum die Cockroaches-Single so begehrt ist.

Die neue Single der Rolling Stones sorgt derzeit nicht nur musikalisch, sondern auch auf dem Sammlermarkt für Aufmerksamkeit: „Rough And Twisted“, veröffentlicht unter dem Pseudonym The Cockroaches, ist aktuell in den „This Week’s Most Valuable Vinyl Records & CDs“ bei Discogs gelistet – und steht dort auf Platz acht der teuersten angebotenen Tonträger. Zum Vergleich: An vorderster Stelle befindet sich „Yesterday And Today“ von den Beatles.

Besonders bemerkenswert: Unter den aktuell gelisteten Veröffentlichungen, die an sich nicht zwischen Alben, 7″ und 12″ unterscheidet, ist die 12″ sogar die zweitteuerste im Ranking.

Momentan werden auf Discogs lediglich drei Exemplare der Vinyl-Single der Stones angeboten. Die Preise bewegen sich zwischen 1.700 und 1.899 Euro, jeweils zuzüglich möglicher Versandkosten. Das günstigste Exemplar stammt aus Deutschland und wird ohne zusätzliche Versandkosten angeboten.

Damit entwickelt sich „Rough And Twisted“ schon wenige Tage nach Veröffentlichung zu einer der teuersten aktuellen Singles auf dem Vinylmarkt. Die geringe Stückzahl und die ungewöhnliche Veröffentlichungspolitik dürften dabei eine zentrale Rolle spielen.

Heimliche Veröffentlichung unter Pseudonym

Die Rolling Stones hatten die Single Mitte April überraschend und ohne offizielle Vorankündigung veröffentlicht. Verkauft wurde die Platte weltweit in ausgewählten Plattenläden unter dem Namen The Cockroaches – ein Alias, das die Band bereits 1977 für zwei Clubshows in Toronto genutzt hatte.

Begleitet wurde die Aktion von kryptischen Plakaten, einer von Universal Music betriebenen Website sowie limitierten Merchandising-Artikeln. Fans konnten sich außerdem für eine WhatsApp-Gruppe anmelden, in der mit dem Satz „Nach 49 Jahren kehren sie zurück“ auf die Aktion hingewiesen wurde.

Die wenigen verfügbaren Singles waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Kurz darauf tauchten Mitschnitte und Rezensionen im Netz auf. Besonders häufig hervorgehoben wurde dabei Mick Jaggers markante Stimme, die kaum Zweifel an der Urheberschaft ließ.

Hinweise auf neues Album verdichten sich

Parallel zur Veröffentlichung verdichten sich die Hinweise auf ein neues Studioalbum der Rolling Stones. Bereits während der Arbeiten an „Hackney Diamonds“ sollen deutlich mehr Songs entstanden sein, als letztlich auf der LP erschienen. Keith Richards hatte schon 2023 angedeutet, dass weiteres Material existiere und noch ausgearbeitet werde.

Auch der auffällige Verkaufspreis der Single sorgte zuletzt für Spekulationen. Viele Fans interpretierten die Summe von 10,07 Pfund als möglichen Hinweis auf ein Veröffentlichungsdatum am 10. Juli.

Offiziell bestätigt wurde eine neue Platte bislang nicht. Ebenso gibt es derzeit keine konkreten Tourpläne. Nach ihrer Nordamerika-Tour 2024 hatten Berichte über mögliche Europa-Konzerte die Runde gemacht, eine entsprechende Tournee kam jedoch nie zustande.