Rolling Stones in Deutschland: Kommt „Foreign Tongues“ mit Konzerten?

Kommen die Rolling Stones mit „Foreign Tongues“ nach Deutschland? Was über Konzertpläne, das neue Album und eine mögliche Abschiedstour bisher bekannt ist.

Berichten zufolge arbeiten die Rolling Stones an ihrem 25. und möglicherweise letzten Studioalbum. Erste Details zu Titel, Singles und der ungewöhnlichen Promo-Kampagne sind bereits durchgesickert.

Mehr als sechs Jahrzehnte nach ihrer Gründung stehen The Rolling Stones offenbar vor einem bedeutenden Kapitel: Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ haben Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood ihr 25. Studioalbum weitgehend abgeschlossen. Insider-Quellen zufolge befindet sich die Platte derzeit in der finalen Abmischung – und soll das letzte Album der Band sein.

Der Titel des Werks lautet demnach „Foreign Tongues“. Noch vor der Albumveröffentlichung soll eine erste Single erscheinen: Der Track „Mr Charm“ stehe kurz vor der Veröffentlichung.

Promo-Aktion unter altem Bandnamen sorgt für Aufsehen

Aufmerksamkeit erzeugte zuletzt eine ungewöhnliche Marketingkampagne: Die Band teaserte neue Musik unter dem Namen The Cockroaches an – einem Pseudonym, unter dem die Stones in der Vergangenheit gelegentlich überraschende Kleinkonzerte gespielt hatten. Fans, die sich für Updates registrierten, erhielten eine Nachricht mit dem Satz: „Freut mich, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du errätst meinen Namen“ – eine direkte Anspielung auf den Klassiker „Sympathy For The Devil“ von 1968.

Letzte Aufnahmen von Charlie Watts sollen enthalten sein

Emotional aufgeladen wird das neue Werk auch durch seine Besetzung: Dem Bericht zufolge enthält „Foreign Tongues“ einige der letzten Studioaufnahmen von Charlie Watts, der im August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben war. Teile des Materials stammen offenbar aus früheren Aufnahmesessions – bereits bei den Arbeiten zu „Hackney Diamonds“ (2023) wurden mehr Songs eingespielt, als letztlich auf dem Album landeten. Einige dieser Tracks sollen nun angeblich auf dem neuen Werk erscheinen.

Große Tour wohl nicht geplant – kleinere Konzertformate im Gespräch

Eine ausgedehnte Welttournee ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Stattdessen verdichten sich Spekulationen über kleinere Konzertreihen, möglicherweise ergänzt durch gemeinsame Promo-Auftritte der drei Bandmitglieder.

Dass die Nachfrage nach wie vor enorm ist, belegen die Zahlen der jüngsten Tour: Die „Hackney Diamonds Tour“ 2024 umfasste 20 Nordamerika-Shows, zog rund 880.000 Zuschauer:innen an und spielte etwa 235 Millionen US-Dollar ein. Konzertdaten für Deutschland oder Europa wurden bislang nicht kommuniziert.

Aber Achtung: Offizielle Bestätigungen seitens der Band oder ihres Managements stehen zu diesem Zeitpunkt noch aus.