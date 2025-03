AnNa R.: Fünf große Hits der ehemaligen Rosenstolz-Sängerin

AnNa R. sollte Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz werden

Die ehemalige Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. ist überraschend im Alter von 55 Jahren verstorben. Wir werfen einen Blick auf fünf wichtige Songs ihrer Karriere – mit Rosenstolz, als Solokünstlerin oder anderen Projekten.

Rosenstolz – ICH BIN ICH

ICH BIN ICH ist einer der größten Hits von Rosenstolz. Die Single wurde am 3. März 2006 veröffentlicht und stammt aus dem Album DAS GROSSE LEBEN. Der Song thematisiert Selbstakzeptanz und Identität und wurde eine der Hymnen der Band. Das dazugehörige Album erreichte Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Gleis 8 – WER ICH BIN

WER ICH BIN ist die erste Single des Debütalbums von Gleis 8, einem Bandprojekt, das AnNa R. 2010 gemeinsam mit dem (mittlerweile leider ebenfalls verstorbenen) Saxophonisten Lorenz Allacher gründete. Die Single erschien am 10. Mai 2013 und hielt sich eine Woche lang auf Platz 70 der Charts. Das Debütalbum der Band erschien zwei Wochen später und erreichte Platz 7 der deutschen Albumcharts.

AnNa R. – DIE ASTRONAUTIN

2023 veröffentlichte AnNa R. ihr Soloalbum KÖNIGIN. Die erste Single, DIE ASTRONAUTIN, erschien im Februar 2023 und markierte einen neuen Abschnitt in der Karriere der Musikerin. „Ich lass mich fallen / Bin schwerelos und frei/ Wie eine Astronautin im Weltall“, heißt es darin.

Rosenstolz – LIEBE IST ALLES

LIEBE IST ALLES ist einer der bekanntesten Rosenstolz-Songs. Geschrieben von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und AnNa R. wurde am 1. März 2004 veröffentlicht und erreichte Platz 6 der deutschen Single-Charts. Er ist auch auf dem Album HERZ enthalten, das in Deutschland Platz 1 der Albumcharts erreichte.

AnNA R. – GUTE NACHT

GUTE NACHT ist einer der Tracks des AnNa-R.-Soloalbums KÖNIG:IN aus dem Jahr 2023. Es sollte das letzte Lied sein, das sie live performen würde: Am 20. März 2024 trat sie im Metropol Theater in Bremen auf – ihr letztes Konzert. Mit GUTE NACHT beendete sie die Show.

„So wünsch‘ ich dir noch einmal eine gute Nacht / Damit du weißt, ein letztes Mal, an dich hab‘ ich gedacht / An dich hab‘ ich gedacht, an dich hab‘ ich gedacht“, singt sie darin – das klingt im Rückblick wie ein Abschied.