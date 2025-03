Der letzte Auftritt von AnNa R.: Zum Schluss sang sie „Gute Nacht“

Die ehemalige Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. ist unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben. Ihr letztes Konzert spielte die Musikerin knapp ein Jahr vor ihrem Tod: Am 20. März 2024 trat sie im Metropol Theater in Bremen auf.

22 Songs umfasste das Konzert, das traurigerweise das letzte der Musikerin werden sollte. Eigentlich hatte die Musikerin für Herbst 2025 eine Tournee geplant. AnNa R. begann den Abend mit der Solo-Nummer „Hinterm Mond“, spielte an diesem Abend auch etliche Songs von Rosenstolz oder ihren anderen Projekten Silly („Über ihr taute das Eis“, „Wo bist du“) und Gleis 8 („Trotzdem“, „Geh nicht“). Auch ein Cover des Marlene-Dietrich-Stücks „Sag mir, wo die Blumen sind“ (im englischsprachigen Original von Pete Seger) stand auf dem Programm.

Anna R.: Der letzte Song, den sie je live spielte

Der letzten Song, den AnNa R. jemals live spielen sollte, war das Stück „Gute Nacht“. „Ich steh‘ an deiner Seite, seh‘ dir beim Schlafen zu / Bis in den nächsten Morgen bewach‘ ich deine Ruh‘ / Erwachst aus deinem Schlafe, werd ich nicht mehr bei dir sein / Erzählt der kalte Morgen dir von meinem Gruß allein“, heißt es darin. Die letzten Zeilen: „So wünsch‘ ich dir noch einmal eine gute Nacht / Damit du weißt, ein letztes Mal, an dich hab‘ ich gedacht / An dich hab‘ ich gedacht, an dich hab‘ ich gedacht“

AnNa R.: Die Setlist ihres letzten Konzerts

Hinterm Mond

Chaos & Symmetrie

Trotzdem (Gleis 8 Song)

Nicht meins

Wieviel Tränen

Sanfter Verführer (Rosenstolz Song)

Über ihr taute das Eis (Silly Cover)

Königin

Wach auf (Gleis 8 Song)

Sag mir, wo die Blumen sind (Marlene Dietrich Cover)

Meer voller Seelen

Herzensschöner (Rosenstolz Song)

Der Sturm

Teufel (Gleis 8 Song)

Ohne uns

Augen zu (mit Zweikanalton)

Die Astronautin

Lied zum Schluss (Gleis 8 Song)

Encore:

Geh nicht (Gleis 8 Song)

Wo bist du (Silly Cover)

Nur einmal noch (Rosenstolz Song)

Gute Nacht