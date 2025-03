AnNa R. hielt ihr Privatleben privat, aber nicht ihre Lebenseinstellung

AnNa R. wurde am 17. März tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden. Woran sie gestorben ist, bleibt momentan noch unklar, aber Fremdeinwirkung und Suizid wurden ausgeschlossen. Vermutet wurde eine Krankheit. Die Welt trauert um die Sängerin, die vor allem als Teil des Rosenstolz-Duos bekannt wurde und danach in weiteren Bands und auch als Solo-Künstlerin aktiv war. Was sich abseits der Bühne ereignete, teilte sie kaum. Doch wer sich Mühe gab, erfuhr doch so nach und nach etwas mehr über ihren Alltag neben der Musik.

Was ihr wichtig war: Die Gegenwart zu genießen

Von sich aus redete sie wenig über Privates. Doch nachgefragt, erfuhr man von ihr mehr – zum Beispiel über ihre Lebenseinstellung auf ihrem Instagram-Account. Denn sie machte klar, als sie nach ihrem größten Traum gefragt wurde: „Jetzt und hier zu leben tatsächlich!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und auf die Frage, ob sie Bücher liest und wenn ja, welche, informierte sie zumindest: „Ich lese sogar ziemlich viele Bücher. Erzählen tu ich nix. Weil da sollt ihr mal schön selber hinter kommen, welches Buch gut ist. Jawoll.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch ansonsten hielt sie sich bedeckt. Nur wenige Informationen gibt es zu den Leuten, mit denen sie sich umgab.

Ein Mann an ihrer Seite?

Was man weiß: AnNa R. heiratete 2002 Nilo Neuenhofen, nachdem sie schon jahrelang eine Beziehung miteinander führten. Das Paar entschied sich dafür, keine Kinder zu haben, was AnNa R. „Bild“ zufolge ausdrücklich deutlich machte, als sie von ihrem Patenkind erzählte: „Eigene [Kinder] standen für meinen Mann und mich nie zur Diskussion.“

Für was sie sich aber entschieden, war ein Hund. Vielmehr ließ sie diesbezüglich jedoch nicht heraus.

Doch irgendwann trennten sich die beiden, blieben aber befreundet, soweit der Informationsstand. Nilo Neuenhofen starb jedoch vor zwei Jahren an einer Leberzirrhose.