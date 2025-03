AnNa R.: Keine Reanimation – Rettungskräfte hilflos. Wer tätigte den Notruf?

Noch immer ist noch nicht bekannt gegeben worden, woran AnNa R. verstarb. Allerdings sickern erste Details zum Todeszeitpunkt der Ex-Rosenstolz-Sängerin durch. Auch zum Notruf.

Die Leiche der 55-Jährigen wurden in der Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain gefunden. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Und versiegelte sogleich die Wohnungstür von AnNa R.

Die „Bild“ will erfahren haben, dass am Sonntag (16. März) ein Notruf bei der Berliner Feuerwehr einging. Um 19.24 Uhr soll man zwecks einer Reanimation zur Wohnung von AnNa R. geeilt sein. Wer den Notruf tätigte? Nicht bekannt.

AnNa R. war da bereits tot. Und ihr Tod stellt alle Freunde der Musikerin vor ein Rätsel. AnNa R. hatte Pläne. Für den Oktober 2025 war eine große Deutschlandtournee geplant.

„Mut zur Liebe“, so hieß die Tournee. 22 Termine. Tourneestart am 16. Oktober in Halle. Abschluss am 23. November in der Berliner Columbiahalle. Worauf ihr Ex-Rosentstolz-Kollege Peter Plate in seinem Instagram-Nachruf auch hinwies: AnNa R sollte Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz werden.

Im Frühjahr sollte es drei Veranstaltung zum Thema Poetik mit ihr in Koblenz geben. AnNa R. fühlte sich geehrt: „Ich freue mich über diese Ehre und auf Koblenz“, wird sie vom SWR zitiert.

Am 2. April 2025 sollte es schon losgehen. Die Termine:

2. April, 19 Uhr, Theater Koblenz (Theaterzelt): „Gehör‘ ich hier denn noch dazu?“ Ein gesellschaftlich-lyrisch musikalischer Abend

13. Mai, 19 Uhr, Stadtbibliothek Koblenz (am Zentralplatz): „Ich leb in meinem Haus aus Papier“: Songs als Kunst und die Realität des Musikgeschäfts. AnNa R. im Gespräch mit Stefan Neuhaus und Immanuel Nover

14. Mai, 18 Uhr, Aula der Universität Koblenz (An der Universität 1, Raum D239): Chaos & Symmetrie. Poetikvorlesung

Außerdem hätte AnNa R. in Lehrveranstaltungen mit Studierenden ins Gespräch kommen sollen.