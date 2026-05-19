Apsilon kritisiert Klingbeil und Özdemir im Snippet zu „Glanz Null“

In nur 58 Sekunden stellt der Rapper klar, was er von den beidem hält – ein Snippet, das trifft.

Der Berliner Rapper Apsilon, bekannt für seine tiefgründigen und meist politischen Texte, hat am Montag, 18. Mai, mit einer Hörprobe überrascht, die es in sich hat. Auf harten Beats bekundet er seinen Unmut über die politische Lage. In 58 Sekunden zieht er klare Grenzen zu Vizekanzler Lars Klingbeil und Ministerpräsident Cem Özdemir. Der Song heißt „Keiner von euch.

Spätestens seit diesem Jahr ist der 29-Jährige jedem ein Begriff. Apsilon hat sein zweites Album „Glanz Null“ angekündigt, welches am 24. Juli 2026 erscheint und geht damit auch auf gleichnamige Tour. Im Zuge dessen hat er in den vergangenen Monaten bereits vier Songs veröffentlicht, die über Ungerechtigkeit, Hilflosigkeit und weitere Missstände aufklären. In dem am Montag um 18 Uhr veröffentlichten Snippet rappt er:

Bitte sag mal Vizekanzler, warum folgst du mir auf Insta? Halt mal lieber bisschen Abstand / Ich will nichts zu tun haben / Die das Land hier an die Wand fahren

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Stimme für die, die keine Plattform haben

Apsilon nimmt kein Blatt vor dem Mund und spricht offen über Themen wie Rassismus und das Gefühl des Fremdseins im eigenen Land. Als türkischstämmiger Berliner erzählt er seine Geschichte – die seiner Eltern, Großeltern, Freunde und der Menschen, die keine Plattform dafür haben. Arda, wie sein bürgerlicher Name lautet, legt die Fakten auf den Tisch, auch wenn sie oft alles andere als leicht bekömmlich sind.

So kritisiert er im Snippet den Vizekanzler, der ihm auf Instagram folgt. Der Hintergrund könnte sein: Klingbeil sieht die Beiträge, kennt vermutlich seine Songs und setzt sich trotzdem in Apsilons Augen für keine Verbesserungen im Land ein. Apsilon möchte daher, dass er „lieber etwas Abstand hält“. Als zweithöchster Amtsträger Deutschlands hat Klingbeil definitiv Einfluss auf die politischen Geschehnisse.

Damit nicht genug: Auch zum Ministerpräsidenten gibt es etwas zu sagen. Die darauffolgende Zeile lautet:

Wir hängen nicht mit Cem Özdemir … Bruder lass mal

Dies könnte eine Anspielung darauf sein, dass Cem Özdemir oft als Sprachrohr für die verschiedenen Kulturen in Deutschland dargestellt wurde – da er selbst Türke und Sohn eines Gastarbeiters ist, der 1963 nach Deutschland kam. Dennoch wird er von vielen, womöglich auch von Apsilon, als zu konservativ wahrgenommen.

Eine Diskographie, die berührt und den Horizont erweitert

Neben diesem Snippet verdient Apsilons bisherige Diskographie besondere Aufmerksamkeit – sie ist nicht nur bewegend für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch horizonterweiternd und stets emotional für alle. Sein letzter Release „Sommermärchen“ erzählt die Geschichte von Gamze Kubaşık. In 3:29 Minuten schildert der Rapper die schicksalhafte Geschichte einer Frau, die ihren Vater Mehmet Kubaşık am 04. April 2006 bei einem sogenannten „Dönermord“ viel zu früh verloren hat.

Apsilon spricht die Themen an, bei denen Politiker:innen die Augen schließen – und öffnet sie damit einer ganzen Generation, damit sie nicht die gleichen Fehler macht.

Genau auf den Tag vor fast zwanzig Jahren /Kam sie nach Hause und ihr Vater war nicht da / Weil ein Nazi mit ’ner Waffe nahm ihren Baba leider weg / Das war damals, 4. April 2006