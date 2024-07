Paula Hartmann und Apsilon geben am 1. August ein kostenloses Konzert in Berlin

„APSILON, PAULA HARTMANN & FRIENDS“: For-Free-Tickets für den Gig sind ab dem 29. Juli ab 18 Uhr erhältlich.

Über einen Instagram-Beitrag haben Apsilon und Paula Hartmann eine Show am Hammarskjöldplatz in Berlin-Charlottenburg für den 1. August angekündigt.

Das Besondere daran: Die Konzertkarten sind kostenlos und können über einen Link, der am 29. Juli um 18 Uhr von den beiden auf Instagram gepostet wird, bestellt werden. Allerdings ist das Ticketkontingent begrenzt, dementsprechend gilt „first come, first served“.

Neben Apsilon und Paula Hartmann dürfen sich Fans auch über Special Guests freuen, um welche Künstler:innen es konkret geht, ist bislang jedoch unbekannt.

Die Aktion soll dabei einem guten Zweck dienen, denn die Musiker:innen sammeln Spenden für die Hilfsorganisation „Cadus e.V.“, die humanitäre Nothilfe in Kriegs- und Krisengebieten leistet. Der Gig wird auch seinen eigenen Merch in Form von Shirts haben.

Nicht das erste Benefizkonzert

Bereits 2023 ging Apsilon gemeinsam mit Wa22ermann auf „Bisschen Liebe, bisschen Hass“-Tour. Die zwei Rapper:innen traten in Köln, Hamburg, Wien, München, Frankfurt am Main und Berlin auf und brachten dabei zahlreiche Gäste wie LIZ, Blumengarten und Peter Fox auf die Bühne. Alle Konzerte waren kostenlos zugänglich und dienten ebenfalls dazu, Spenden für die Initiative „Seebrücke“ zu sammeln.