Apsilon kündigt Album „Glanz Null“ für Juli 2026 an

Apsilon veröffentlicht sein zweites Album „Glanz Null“ am 24. Juli 2026. Die erste Single „Weg hier raus“ kommt Ende Januar. Alle Infos zur neuen Platte.

Erst gab es den mysteriösen Instagram-Prolog, dann die Verkündung des Neuen via WhatsApp an seine Community: Apsilon bringt im Sommer ein neues Werk heraus. Der Titel: „Glanz Null“. Der konkrete Erscheinungstermin: 24. Juli 2026.

Infos zum Album und zur Single

Apsilon, der bürgerlich Arda Yolci heißt, hat sich bei seinen Fans auf WhatsApp bedankt und genauer erklärt: „Danke für die krasse Resonanz auf den Prolog, das bedeutet mir sehr viel. Der Prolog ist Teil von unserem zweiten Album „Glanz Null“, das dieses Jahr am 24.07.2026 erscheint.“

Weiterhin offenbart er, dass es noch Ende Januar einen Vorabtrack zur LP geben wird. Dazu der aus Berlin-Moabit stammende Musiker: „Das Video zur ersten Single „Weg hier raus“ kommt diesen Donnerstag um 20:00 Uhr online!“

Im Folgenden gibt Apsilon die Info durch, dass die Platte ab 28. Januar vorbestellt werden kann, aber die WhatsApp-Mitglieder schon vorab bestellen und sich so „eine besondere limitierte Vinyl“ sichern können.

Hier den Prolog von Apsilon anschauen:

Dafür steht Apsilon

Der 1997 geborene Musiker begann schon mit etwa 14 Jahren eigene Texte zu schreiben – lange bevor er sie schließlich veröffentlichte. Rap war für Apsilon von Anfang an weniger Pose als Ventil: ein Mittel, um Beobachtungen, Wut und Selbstverortung zu bündeln.

Was ihn von vielen seiner Zeitgenoss:innen unterscheidet, ist seine konsequente Politisierung ohne Parolenhaftigkeit. Seine Songs kreisen um Klassenzugehörigkeit, strukturellen Rassismus, Männlichkeitsbilder und die Zumutungen spätkapitalistischer Realität – oft schonungslos, nie zynisch. Musikalisch bewegt sich Apsilon im Spannungsfeld von Trap und Conscious-Rap, wobei die Texte stets im Vordergrund stehen. Apsilon rappt nicht, um zu gefallen, sondern um klarzumachen, dass Herkunft und Haltung keine ästhetischen Accessoires sind.

Seine bisherigen Veröffentlichungen

Seit seiner ersten offiziellen Veröffentlichung 2021 hat Apsilon ein bemerkenswert dichtes Werk aufgebaut. Auf die frühen Singles folgten die EPs „Gast“ und „32 Zähne“ (beide 2022) sowie „Blei“ (2023), ehe er 2024 mit „Haut wie Pelz“ sein erstes Studioalbum vorlegte.