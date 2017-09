Arcade Fire covern John Lennons „Mind Games“ im Studio

Arcade Fire haben erneut „Mind Games“ von John Lennon gecovert – diesmal aber nicht live, sondern in einer im Studio aufgenommenen Version. Für die „Spotify Singles Series“ spielten sie neben den Song auch den Titeltrack ihres aktuellen Albums „Everything Now“ neu ein. Hört beide Songs hier im Stream:

Es ist nicht das erste Mal, dass Arcade Fire John Lennons „Mind Games“ covern. Zuletzt taten sie das live auf ihrer INFINITE-CONTENT-Tour beim Lollapalooza Festival 2017 in Chicago.

Arcade Fires fünftes Album EVERYTHING NOW ist am 28. Juli 2017 erschienen.