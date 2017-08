Arcade Fire covern John Lennons „Mind Games“

Am Wochenende spielten Arcade Fire eine, natürlich, umjubelte Headliner-Show beim Lollapalooza Festival 2017 in Chicago. Die Setlist umfasste nicht nur Songs ihres neuen Albums EVERYTHING NOW sowie Klassiker wie „Rebellion (Lies)“, „The Suburbs“ und das auf dieser Tour erstmals gespielte „Keep The Car Running“ (NEON BIBLE, 2007). Zum Abschluss ihres Konzerts coverten Arcade Fire auch John Lennon mit „Mind Games“ und ließen Zitate von Radioheads „Karma Police“ und David Bowies „Oh! You Pretty Things“ einfließen, bevor sie das Publikum mit einer Wiederaufnahme ihrer eigentlichen Zugabe „Wake Up“ in die Nacht schickten.

Das Live-Cover kündigte Sänger Win Butler mit den folgenden Worten an: „There’s so much fucking poison in the air. We need love and peace, and we need it now. We fucking love you so much, thank you for supporting our band.” Im Intro schob er noch ein „Don’t believe everything you read“ hinterher.

Seht hier einen offiziellen Mitschnitt des Covers:

Besucher von Arcade Fires Clubgig einen Tag vor ihrer Lollapalooza-Show kamen schon einen Tag vor der Lollapalooza-Show in den Genuss dieser Version. Davon existiert ein Fanmitschnitt:

Arcade Fires fünftes Album EVERYTHING NOW ist am 28. Juli 2017 erschienen. Einige Wochen zuvor traten sie damit u.a. in Berlin auf.