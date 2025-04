Neues Album von Arcade Fire kommt – Fanclub erfuhr es zuerst

Die wichtigste Nachricht zuerst: Arcade Fire bringen am 09. Mai eine neue Platte heraus. Der Nachfolger von WE heißt PINK ELEPHANT. Die (wehmütig anmutende) erste Single heißt „Year Of The Snake“ und ist ab Dienstag (08. April) zu hören.

Wie auch schon bei den meisten ihrer vergangenen Studioeinspielungen wählten die Kanadier einen ungewöhnlichen Weg der Ankündigung neuen Materials. Diesmal gab es die Infos am Montag (07. April) als Teil eines Radio-Mix auf der Fanclub-App der Band.

Win Butler und Régine Chassagne ließen zum Abschluss „Year Of The Snake“ spielen und verkündeten dann die frohe Botschaft: „Unser neues Album heißt ‘Pink Elephant‘ und erscheint am 9. Mai. Nehmt es in euren Kreis des Vertrauens auf. Und passt aufeinander auf.“

Arcade Fire setzten auf Zusammenhalt

Demütig ergänzte Butler: „Danke, dass Ihr ein wenig Zeit mit uns verbringt – ich weiß, dass Zeit das Einzige ist, was man nicht kaufen kann, also kündigt Euren Job, ruft Euren besten Freund an. Wir erleben eine Zeit des Wandels, und wenn Ihr Euch seltsam fühlt, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen.“

In den letzten Wochen hatte sich angedeutet, dass Arcade Fire eine neue LP am Start haben. Erst veränderte die Gruppe ihr Social-Media-Layout drastisch, dann spielte sie beim Besuch des Luck Festivals von Willie Nelson gleich mehrere neue Lieder. Zudem offerierten sie ihren vor 25 Jahren geschriebenen Song „Cars And Telephones“, den sie seit einiger Zeit live spielen.

Arcade Fire mögen den Mai – das wissen wir spätestens seit ihrem „The Suburbs“-Song „Month Of May“. Nach WE, das am 06. Mai 2022 herauskam, wird nun auch der Nachfolger PINK ELEPHANT in dem Wonnemonat erscheinen.

Zwischenzeitlich gab es aber auch negative Schlagzeilen, die vor allem Sänger Win Butler betrafen. Eine Recherche von Pitchfork ergab, dass mehrere junge Frauen Butler vorwarfen, sie sexuell bedrängt zu haben. Der Musiker bat für sein Fehlverhalten um Entschuldigung, stritt aber auch einige Vorwürfe ab. Es gab keine weiteren Ermittlungen der Polizei.