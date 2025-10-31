Arcade Fire: Win Butler und Régine Chassagne geben Trennung bekannt

Nach Kritik: Juno Awards erklären die Nominierung von Arcade Fire als Band des Jahres

Win Butler und Régine Chassagne von Arcade Fire haben nach 22 Jahren Ehe ihren Split bekannt gegeben. In einer Erklärung in den Sozialen Medien wurde betont, dass die kanadische Art-Rock-Band bestehen bleibt.

Das steht im Statement

Arcade Fire teilten am Donnerstag, 30. Oktober, ein kurzes Statement mit ihren 521.000 Follower:innen auf Instagram. Darin heißt es, Win Butler und Régine Chassagne gingen nach „einer langen und liebevollen Ehe“ getrennte Wege. An ihren Gefühlen füreinander und ihrer gegenseitigen Bewunderung werde sich jedoch nichts ändern. Sie wollen sich weiterhin gemeinsam um ihren Sohn kümmern. Zudem bleibe ihre „Verbindung als kreative Seelenverwandte“ bestehen – wie auch die Band selbst. Die Erklärung endet mit „herzlichen Grüßen“ an ihre Fans.

Statement von Arcade Fire hier ansehen:

Vorwürfe des „sexuellen Fehlverhaltens“ gegen Win Butler 2022

Die Trennung folgt auf die Vorwürfe des „sexuellen Fehlverhaltens“ gegen Frontmann Win Butler im Jahr 2022 sowie auf den Austritt von William Butler, Wins Bruder und langjährigem Mitglied der kanadischen Band, im Jahr 2021.

Wie „NME“ damals berichtete, beschuldigten fünf Personen den Sänger des „unangemessenen Verhaltens“. Diese Anschuldigungen führten dazu, dass die Vorband Feist die Tournee der Band noch im selben Jahr vorzeitig verließ. Butler reagierte mit einer ausführlichen Stellungnahme, in der er erklärte, es tue ihm „sehr leid für jeden, den ich durch mein Verhalten verletzt habe“, betonte jedoch, dass „diese Beziehungen alle einvernehmlich waren“. Auch Chassagne veröffentlichte ein langes Statement, in dem sie ihren damaligen Ehemann verteidigte: „Ich kenne sein Herz und ich weiß, dass er niemals eine Frau ohne ihre Zustimmung berührt hat und es auch niemals tun würde. Ich bin mir sicher, dass er es nie getan hat.“

Band-Austritt von Will Butler 2021

Will Butler bezeichnete 2025 seine Entscheidung, die Band vor vier Jahren zu verlassen, als „wunderbar“. Arcade Fire wurde Anfang der 2000er-Jahre von Win Butler in Montreal gegründet. Will stieß 2004 – vor dem Debütalbum FUNERAL – zur Band. Er blieb während der folgenden fünf Alben dabei und verkündete seinen Ausstieg, als das sechste Album WE angekündigt wurde, also noch bevor die Anschuldigungen gegen Win bekannt wurden.

Neues Material von Arcade Fire

In der ersten Jahreshälfte 2025 veröffentlichten Arcade Fire ihr siebtes Studioalbum PINK ELEPHANT und gaben bereits zu Beginn des Jahres mit der Single „Year Of The Snake“ einen Vorgeschmack darauf. Zuvor hatte die Band den Song auf Willie Nelsons „Luck Festival“ präsentiert und das damals noch unveröffentlichte Material auch bei zwei Konzerten in Mexiko-Stadt vorgestellt.