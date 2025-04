Arcade Fire veröffentlichen neuen Song „Pink Elephant“

Arcade Fire sind zurück: Am Freitag (25.04.) hat die Indie-Rock-Group mit „Pink Elephant“ den Titelsong ihrer kommenden, gleichnamigen Platte veröffentlicht. Ihr siebtes Studioalbum erscheint am 9. Mai 2025.

Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Dazu gibt es einen atmosphärischen Visualizer zu sehen:

Mit PINK ELEPHANT liefert die Band den zweiten neuen Track vom neuen Album, nachdem „Year of the Snake“ bereits mit wummernder Basslinie und hymnischem Melodien eine neue Ära in der Bandgeschichte eingeläutet hat. Die Veröffentlichung steigert noch einmal die Vorfreude auf das Album, das zehn neue Tracks mit insgesamt 42 Minuten Spielzeit verspricht – die erste LP seit dem GRAMMY-nominierten und international gefeierten Nummer-eins-Album WE von 2022.

Album, Live-Premiere und SNL-Auftritt

Der Albumtitel bezieht sich auf den psychologischen Effekt, dass das bewusste Verdrängen eines Gedankens oft dazu führt, dass dieser umso präsenter wird – ein Thema, das Arcade Fire im leidenschaftlich-vergeblichen Refrain von „Take your mind off me“ aufgreifen. PINK ELEPHANT entstand in New Orleans im eigenen Good News Recording Studio von Win Butler und Régine Chassagne, die das Album gemeinsam mit Daniel Lanois produzierten. Die Band will mit PINK ELEPHANT zu einer Klang-Odyssee einladen – zwischen Licht und Schatten, einer Reise zum eigenen Inneren und der Schönheit im Verborgenen.

Am 10. Mai, nur einen Tag nach Release, feiern Arcade Fire zudem ihren mittlerweile sechsten Auftritt als musikalischer Gast bei der beliebten US-Show „Saturday Night Live“.

Immer up to date sollen Fans außerdem mit der Circle of Trust App bleiben, die Zugang zu News, exklusiven Songs, Videos, Tickets, Merch und den „Santa Pirata Radio“-Folgen bietet, in denen die Band direkt mit der Community spricht.

Arcade Fire: Die Tracklist von PINK ELEPHANT

1. Open Your Heart or Die Trying

2. Pink Elephant“

3. Year of the Snake

4. Circle of Trust

5. Alien Nation

6. Beyond Salvation

7. Ride or Die

8. I Love Her Shadow

9. She Cries Diamond Rain

10. Stuck in My Head