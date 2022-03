Arcade Fire überraschen Fans mit kryptischen Postkarten

Einige Fans der Band Arcade Fire fanden vor Kurzem kryptische Postkarten in ihren Briefkästen. Vieles deutet daraufhin, dass es sich dabei um eine Vorankündigung neuer Musik handeln könnte.

Ein User postete auf Reddit das Bilder einer Postkarte, die das Logo der Band trug. Dazu schrieb er: „Ich habe das heute per Post erhalten“, schrieb BordonGrown. „Blackbox mit meiner Adresse. Das Logo unten sieht aus wie das der Band … Hat noch jemand eines bekommen?“

Auf der Vorderseite der Postkarte sind eine Notenschrift und die Worte „Wir haben dich vermisst“ zu lesen.

Ein weiterer Fan der Band spielte die abgebildeten Noten sogar ein. Hier könnt Ihr sie anhören:

Und es scheint noch mehr Hinweise zu geben, die auf eine Rückkehr der Band schließen lassen. Ein anderer Reddit-User postete, dass er Aufkleber mit dem gleichen Design in London gesehen hat. „Ich habe heute Morgen den Beitrag von BordonGrown über die Postkarte gesehen“, schrieb er. „Ich bin gerade an diesem Aufkleber in London vorbeigelaufen! Sieht so aus, als ob etwas passiert!!”

am i really about to go into central for the sole purpose of finding this sticker which may or may not be arcade fire related i mean . . . . . . . pic.twitter.com/8XM8WRmlvA

— 🤚👁 ✋ (@whyisaacmusic) March 3, 2022