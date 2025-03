Arcade Fire: Teasert die Band hier neue Musik an?

Kündigen Arcade Fire wieder Musik an? Die neuesten Aktivitäten in den sozialen Medien könnten jedenfalls daraufhin deuten.

Alles in Pink

Bereits im Januar löschte die Band alle ihre Beiträge auf Instagram und stellte ein neues Profilbild ein. Jetzt wurden Storys mit pinken Filtern gepostet. In der Biographie des Profils steht außerdem der Satz: „It’s the year of the snake so let your heart break“, zu Deutsch ungefähr: „Es ist das Jahr der Schlange, also lass dein Herz brechen“. Der Link darunter führt einen zu einer Website, die das gleiche pinke Artwork wie schon auf dem Profilbild zeigt. Zu sehen ist vor Neon-Pink ein gezeichnetes Paar Augen. Es ist geschlossen und macht einen eher traurigen Eindruck. Das alles lässt Fans vermuten, dass es schon bald wieder neue Musik von der Indie-Rock-Band geben könnte.

Nächsten Monat findet außerdem, wie auf der Website des Links angekündigt, eine einmalige Show der Gruppe in South Carolina statt.

Das letzte Album gab es 2022

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Arcade Fire ihre Fans dazu bringt, über neue Releases zu spekulieren. 2022 entfernte die Band schon mal alle ihre Instagram-Posts und änderte das Artwork auf der Seite im Vorfeld der Ankündigung ihres sechsten Studioalbums WE.

Sollten sich die neuen Teaser im Internet tatsächlich als neues Album entpuppen, wäre es das erste seit den schwerwiegenden Vorwürfen im Jahr 2022 gegen Frontmann Win Butler. Diese kamen auf, nachdem mehrere Personen ihm vorwarfen, sexuell mindestens übergriffig geworden zu sein. Es gab auch detailliertere Vorwürfe von nachweislichem Sexting, Dickpics, Videocalls und Machtmissbrauch. Butler antwortete damals in einer langen Erklärung auf die Vorwürfe. Er entschuldigte sich bei allen, die er mit seinem Verhalten verletzt habe, behauptete aber, dass „diese Beziehungen alle einvernehmlich waren“.