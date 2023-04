Feist über abgesagte Tour mit Arcade Fire nach Skandal: „Ich hatte eine außerkörperliche Erfahrung“

Feist stieg aus der Arcade-Fire-Tournee als Support-Act aus, nachdem Vorwürfe gegen Win Butler erhoben wurden. Nun hat die Sängerin über den Vorfall gesprochen.

Im Sommer 2022 erschien ein Bericht von der US-amerikanischen Musikplattform Pitchfork, in dem mehrere Personen dem Arcade-Fire-Sänger Win Butler vorwarfen, ihnen gegenüber sexuell mindestens übergriffig geworden zu sein. Zu der Zeit, als die Vorwürfe öffentlich wurden, waren Arcade Fire gerade auf Tournee – mit der kanadischen Sängerin Feist als Support-Act. Am 01. September 2022 veröffentlichte sie ein Statement, in dem sie verkündete, nicht mehr als Vorband für Arcade Fire auftreten zu wollen. Nun hat sich die 47-jährige Musikerin zu dem Umstand geäußert.

Nachdem der Pitchfork-Bericht am 27. August 2022 veröffentlicht wurde, spielte die Musikerin, die mit ganzem Namen Leslie Feist heißt, noch zwei weitere Shows als Vorband von Arcade Fire, bis sie die Reißleine zog. Diese zwei Shows, bei denen sie bereits von den Vorwürfen wusste, bezeichnete die Sängerin in einem Interview mit „The Irish Times“ nun als „außerkörperliche Erfahrung“. Sie fügte hinzu: „Ganz zu schweigen davon, dass ich all diese neuen Songs mitgebracht hatte. Ich dachte: ‚Okay, vielleicht gehe ich auf diese Tour und mache einen Workshop, wie man diese Songs in einem größeren Kontext spielt.’“ Sie spendete das Geld aus den Merchandise-Verkäufen sogar an „Women’s Aid Dublin“ – doch ihre anfängliche Strategie, „den Kopf einzuziehen und das durchzustehen“, gab ihr ein immer schlechteres Gefühl.

In dem Interview mit „The Irish Times“ erzählte sie: „Mein Körper hat nur noch die Lieder mitgesungen. Die ganze Sache wurde mir so bewusst vor Augen geführt. Ich konnte nicht weitermachen. Es war wie: ‚Ich kann mich hier nicht vor meiner Verantwortung drücken.‘ Ganz zu schweigen davon, dass ich jedes Wort, das aus meinem Mund kam, durch ein Ohr hörte, das nicht mein eigenes war. Ich hörte, wie verdreht und verzerrt… In dem Kontext, in dem sie waren, waren die Lieder nicht sicher. Und ich war es auch nicht… Es war sehr schwierig.“ Somit entschied sie sich nach zwei Shows dazu, aus der Tournee auszusteigen.

Feists neues Album MULTITUDES erscheint am 14. April 2023. Die kanadische Sängerin hat bisher sieben Studioalben veröffentlicht, die letzte Platte PLEASURE erschien im Jahr 2017.