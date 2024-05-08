Loreen

Neueste Artikel über Loreen

Loreen live in Glasgow 2023

Loreen live: Die ESC-Gewinnerin kommt 2025 auf Tour nach Deutschland

08.05.2024 

— Emma Zoé Lienau

Shirin David

Superbloom Festival bestätigt Calvin Harris, Shirin David und mehr

13.03.2024 

— ME-Redaktion

ESC 2024

ESC 2024: Termine und Location stehen fest

07.07.2023 

— ME-News

Björn Ulvaeus im April 2023

ABBAs Björn Ulvaeus: „Unser internationaler Erfolg begann mit Eurovision“

15.05.2023 

— ME-Redaktion

The Eurovision Song Contest 2023 - Grand Final
ESC 2023

ESC 2023: Das ist die schwedische Gewinnerin Loreen

14.05.2023 

— Markus Brandstetter

Lars Erickssong träumt lange davon, den ESC zu gewinnen – Will Ferrell hingegen, eine Komödie über ihn zu schreiben
Kritik

„Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ auf Netflix: Will Ferrells peinliches Waterloo

26.06.2020 

— Arabella Wintermayr

Aktuelle Konzerte

28.09.26

Loreen live in Köln
Carlswerk Victoria
02.10.26

Loreen live in Berlin
Astra Kulturhaus
05.10.26

Loreen live in Hamburg
Große Freiheit
