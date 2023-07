ESC 2024: Termine und Location stehen fest

Der Eurovision Song Contest wird am 7., 9. und 11. Mai 2024 im schwedischen Malmö ausgetragen.

Am Freitag (7. Juli) wurden die Daten zum nächsten Eurovision Song Contest bekanntgegeben. Der ESC wird im kommenden Jahr am 7., 9. sowie 11. Mai 2024 stattfinden. Das Halbfinale wird an zwei Tagen, am Dienstag (7. Mai 2024) und Donnerstag (9. Mai 2024) ausgerichtet. Am Samstag, den 11. Mai 2024, folgt dann das große Finale.

Wie immer wird der Wettbewerb rund um den besten Song Europas im Gewinnerland des Vorjahres ausgetragen. Den diesjährigen Eurovision Song Contest gewann die schwedische Sängerin Loreen mit ihrem Lied Tattoo. Bereits im Jahr 2012 ging Loreen als Gewinnerin des Song Contests hervor.

Somit ist Schweden im nächsten Jahr, nach 1992 und 2013, schon zum dritten Mal Austragungsort. Als Location für die 68. Ausgabe des ESC wurde die Arena in Malmö ausgewählt. Der letzte Song Contest wurde, aufgrund der aktuellen politischen Lage, statt im Gewinnerland Ukraine, in Liverpool veranstaltet.

Es ist es das fünfte Mal in Folge, dass der ESC nicht in einer Hauptstadt ausgetragen wird. Zu der Entscheidung für Malmö sagte Ebba Adielsson, ausführende Produzentin und Hauptverantwortliche für den Eurovision Song Contest 2024:

„Wir haben von mehreren Städten starke, spannende und kreative Vorschläge erhalten, für die wir sehr dankbar sind. Das Engagement der Kommunen war hervorragend. Als wir schließlich alle Optionen auf dem Tisch hatten, haben wir eine Gesamtbewertung vorgenommen, bei der viele Faktoren zusammenkommen mussten. Seit der Ausrichtung des ESC 2013 hat Malmö die Verkehrsströme effizienter und nachhaltiger gestaltet und modernere Treffpunkte geschaffen. Außerdem investiert die Stadt viel, um Besuchern und Einwohnern noch mehr Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an den Feierlichkeiten zu bieten. Es wird in vielerlei Hinsicht eine neue Erfahrung sein.“

Die Bekanntgabe erfolgte am Freitag (7. Juli) über die schwedische Fernsehgemeinschaft SVT und die Europäische Rundfunkunion EBU.