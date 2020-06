auch interessant



Exzentrische Performer*innen in schrillen Kostümen geben Songs zum Besten, die sich irgendwo zwischen aus der Mode geratenen Eurodance-Tunes und schwulstigen Balladen bewegen – dieses Klischee vom Eurovision Song Contest ist allseits bekannt. Und es ist kein Geheimnis, dass es oftmals ziemlich nah an der Realität liegt. Trotzdem versammeln sich jedes Jahr unzählige Familien in ihren Wohnzimmern, Freund*innen organisieren ESC-Partys und Fremde kommen zu Public Viewings in Bars und auf Fanmeilen zusammen, um sich über drei Stunden lang mehr oder weniger gelungene Auftritte von Künstler*innen aus ganz Europa (plus Australien und Teile des Nahen Ostens) anzusehen.

Man führt leidenschaftliche Diskussionen über die höchst unterschiedlichen Acts, diskutiert, wer den Sieg am meisten verdient hätte und wettet, auf welchem (wahrscheinlich hinterem) Platz Deutschland wohl dieses Mal landen wird. Längst schauen diese über 180 Millionen (!) Zuschauer*innen dem fröhlichen Spektakel mit einem gewissen Augenzwinkern zu. Warum es eine US-amerikanische Komödie braucht, sich satirisch an etwas abzuarbeiten, das sich ohnehin nicht allzu ernst nimmt? Keine Ahnung, aber Spoilerwarnung: Besonders lustig ist es nicht.

Doch von vorne: Lars Erickssong träumt davon, den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Spätestens als er 1974 als kleiner Junge den Auftritt Abbas vor dem Fernseher mitverfolgt, ist er dieser Vorstellung verfallen. Sein Vater Erick Erickssong (Pierce Brosnan) schämt sich schon damals für ihn. Der Sprung ins Jetzt zeigt, dass sich seither nicht allzu viel geändert hat: Lars (Will Ferrell) träumt zwar immer noch, aber von Erfolg gekrönt sind seine Ambitionen bislang nicht. Gemeinsam mit Bandkollegin Sigrit (Rachel McAdams) probt er im Keller seines Elternhauses und tritt regelmäßig in der Dorfkneipe auf, findet dort aber denkbar wenig Bewunderung. Als Typ „Riesenbaby“, das es immer noch nicht geschafft hat, ausziehen und selbstständig zu werden, kann er sich auch der Verachtung seines Vaters weiterhin sicher sein. Doch durch eine Aneinanderreihung (un-)glücklicher Umstände, die den Tod aller anderen möglichen isländischen Kandidat*innen (u.a. Demi Lovato) miteinschließt, wird „Fire Saga“, so der Name des Duos, tatsächlich für Island ins Rennen geschickt.

Immerhin halb so lange, wie Will Ferrell und Co-Autor Andrew Steele ihren Protagonisten vom ESC träumen lassen, hegt der amerikanische Star-Comedian selbst den Wunsch, einen Film über die Megaveranstaltung zu produzieren. Wie er im Rahmen der Promotion zum Netflix-Film verrät, habe er die Finalshow aus Jerusalem 1999 begeistert im Fernsehen verfolgt, als er mit seiner Frau Viveca Paulin in ihrer schwedischen Heimat zu Besuch war.

Die Komödie sollte entsprechend nicht nur parodieren, sondern auch würdigen, wie Ferrell anmerkt. So richtig gelingt ihr beides nicht.