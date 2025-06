Arzt will sich im Fall Matthew Perry schuldig bekennen

„Friends“: Was an der Kultserie progressiv war – und was problematisch

Der Tod von Matthew Perry liegt im Oktober 2025 zwei Jahre zurück. Sein plötzlicher Tod erschütterte damals Fans und Kolleg:innen gleichermaßen. Bereits Ende 2023 wurde bestätigt, dass der „Friends“-Schauspieler an einer Ketamin-Überdosis gestorben ist. Nun soll sich ein Arzt schuldig bekennen, der Perry das Narkosemittel nur eine Woche zuvor verabreicht haben soll.

Fall Matthew Perry: Arzt drohen bis zu 40 Jahre Haft

Wie die BBC berichtet, soll der Arzt, Dr. Salvador Plasencia, in einer Erklärung gegenüber der Staatsanwaltschaft angekündigt haben, sich in den kommenden Wochen in vier Anklagepunkten schuldig zu bekennen. Ihm drohen laut Bericht bis zu 40 Jahre Haft.

Bereits zuvor hatte sich ein anderer Arzt, Dr. Mark Chavez, schuldig bekannt. Er übergab den Ermittlern Textnachrichten, in denen Plasencia Perry als „Idioten“ bezeichnete und über mögliche Zahlungen für das Ketamin spekulierte: „Ich frage mich, wie viel dieser Idiot zahlen wird.“ Laut Anklage soll Dr. Plasencia Perry das Ketamin auf einem Parkplatz in Long Beach direkt in den Hals injiziert haben. Zudem habe er Perrys Assistenten gezeigt, wie das Medikament verabreicht wird und ihnen Ampullen übergeben, die er zu Hause aufbewahren konnten.

Ketaminverkauf und Verabreichung vor dem Tod

Zwischen September und Oktober 2023 soll Dr. Plasencia laut Ermittlungen insgesamt zwanzig 5-ml-Ampullen Ketamin, eine kleine Menge Ketamin-Lutschtabletten sowie Spritzen an Perry und dessen Assistenten verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft sieht ihn damit in direkter Mitschuld am Tod des Schauspielers.

Insgesamt sind fünf Personen im Zusammenhang mit dem Tod Matthew Perrys angeklagt. Eine davon, Jasveen Sangha, in Hollywood bekannt als „Ketamin-Königin“, bestreitet die Vorwürfe. Mathew Perry war besonders durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie „Friends“ bekannt. Er verstarb im Alter von 54 Jahren.