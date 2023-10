So reagieren Prominente auf den Tod von „Friends“-Star Matthew Perry

Freunde und Kollegen von Matthew Perry reagieren in den sozialen Netzwerken auf den überraschenden Tod des „Friends“-Stars.

Kollegen und Freunde trauern um Matthew Perry. Der US-amerikanische Schauspieler, der als Chandler Bing in der Sitcom „Friends“ zum Weltstar wurde, verstarb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren.

Die US-amerikanische Schauspielerin Selma Blair veröffentlichte auf ihren sozialen Netzwerken ein gemeinsames Bild mit Perry und schrieb: „Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry, und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich. Und ich bin gebrochen. Mit gebrochenem Herzen. Träum süß, Matty. Süße Träume.“

Auch Mira Sorvino trauert. „Oh nein!!! Matthew Perry! Du süße, geplagte Seele!! Mögest du im Himmel Frieden und Glück finden und alle mit deinem einzigartigen Witz zum Lachen bringen!!!“, schreibt sie, und fügt mehrere Gebrochenes-Herz-Emojis an.

Maggie Wheeler, die in „Friends“ gelegentlich als seine Freundin Janice zu sehen war, veröffentlichze auf Instagram ein Posting.

„Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Mathew Perry. Die Freude, die du so vielen in deinem viel zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben.“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau zollt seinem ehemaligen Mitschüler Perry ebenfalls Tribut. „Der Tod von Matthew Perry ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen gebracht hat. Danke für die vielen Lacher, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen.“

Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer schreibt: „Ich bin unglaublich traurig, als ich heute vom Tod von Matthew Perry erfuhr. Sein Geschenk an die Welt wird für immer in Erinnerung bleiben. Liebe Grüße an Matthews Familie, Freunde, Co-Stars und Millionen von Fans auf der ganzen Welt“

Auch Studios und Sender veröffentlichten Statements

Der US-Sender NBC, der damals Friends ausgestrahlt hatte, erklärte in einem Statement: „Wir sind unendlich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry. Er hat Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit seinem perfekten komödiantischen Timing und seinem scharfen Verstand so viel Freude bereitet. Sein Vermächtnis wird über unzählige Generationen weiterleben.“

Seitens der Warner Bros. Television Group, die „Friends“ produzierte, heißt es: „Wir sind am Boden zerstört über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry. Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Familie der Warner Bros. Television Group. Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren, und sein Vermächtnis wird in den Herzen so vieler Menschen weiterleben. Dies ist ein herzzerreißender Tag, und wir senden unsere Liebe an seine Familie, seine Angehörigen und alle seine treuen Fans.“

Ein Statement der anderen „Friends“-Hauptdarsteller steht bislang aus.