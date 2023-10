In Gedenken an Matthew Perry: Seine besten „Friends“-Szenen

Matthew Perry spielte Chandler, den sarkastischen Scherzbold in „Friends“.

Matthew Perry wurde nur 54 Jahre alt – der Schauspieler, der durch „Friends“ in den Neunzigern weltberühmt geworden war, verstarb am 28. Oktober in seinem Zuhause in Los Angeles. Vielen Fans wird er für immer als Teil der sechsköpfigen Gruppe als der sarkastische Spaßmacher Chandler in Erinnerung bleiben. Seine Witze sind legendär und trugen maßgeblich zum Charme der beliebten Sitcom bei.

Die Sitcom „Friends“ wurde von 1994 bis 2004 gedreht. Matthew Perry spielte darin an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Die Show lief für zehn Staffeln und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Vor einigen Jahren fanden sich alle sechs für eine Reunion zusammen – hierfür erhielten alle Stars eine Millionengage.

Nach Ende der Show scheint Matthew Perry weiterhin eine besondere Verbindung zu Courteney Cox gehabt zu haben. Die beiden waren häufig privat zu sehen. Sie hatten in der Serie das Ehepaar Chandler und Monica gespielt und auch im realen Leben verband die Schauspieler eine platonische Freundschaft.

Matthew Perry: Erfolg und privater Absturz

„Friends“ war zweifelsohne der größte Erfolg von Perry, doch war er auch in anderen Serien wie „Ally McBeal“, „Beverly Hills, 90210“, „Scrubs“ und „Growing Pains“ zu sehen. In den letzten Jahren vor seinem Tod war es allerdings stiller um ihn geworden. In seiner Autobiografie hatte Matthew Perry auch angegeben, Millionen von Dollar für Entziehungskuren ausgegeben zu haben. Jahrelang sei der Schauspieler eigenen Angaben zufolge alkoholkrank und tablettenabhängig gewesen. Daher habe er sich an die Dreharbeiten der späteren Staffeln von „Friends“ kaum mehr erinnern können.

Wie „LA Times“ und „TMZ“ berichten, sei Matthew Perry leblos in seinem Zuhause aufgefunden worden. Angeblich habe er nach einer Runde Pickleball in den frühen Morgenstunden noch ein Bad im Whirlpool genommen, wo er nach jetzigem Kenntnisstand ertrunken sein könnte – Drogen seien in seinem Zuhause nicht gefunden worden und auch ein Fremdverschulden sei momentan unwahrscheinlich.