Austin Butlers emotionale Dankesrede geht nach Lisa Marie Presleys Tod viral

Schauspieler Austin Butler war am 10. Januar 2023 mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Er erhielt ihn für seine Darbietung Elvis Presleys im Film „Elvis“ des Regisseurs Baz Luhrmann. Ein Teil seiner Dankesrede ist nun viral gegangen, trendet auf Twitter. Emotional aufgewühlt bedankte sich der Gewinner in der Kategorie „Best Actor in a Motion Picture – Drama“ bei Priscilla und Lisa Marie Presley, der Witwe und der Tochter des King of Rock.

For us it’s Austin Butler winning his first ever Golden Globe Award for playing Elvis and then thanking Priscilla and Lisa Marie Presley! #GoldenGlobes pic.twitter.com/rmRnvKF3Cg — PopViewers (@PopViewers) January 11, 2023

Lisa Marie Presley ist am 12. Januar 2023 verstorben, am selben Tag war sie wegen eines Kreislaufstillstandes in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Die Nachricht des überraschenden Todes hat eine Welle der Beileidsbekundungen vieler Prominenter und Fans ausgelöst.

Sie gab auch dem Video Butlers eine neue, tragische Bedeutung. Der Schauspieler bedankte sich vor allem für das Vertrauen und die Offenheit der Familie ihm gegenüber. „Danke, dass ihr mir eure Herzen und eure Erinnerungen geöffnet habt.“ Vergangenes Jahr hatte Priscilla Presley, Lisa Maries Mutter, Austin Butler als Traumbesetzung für „Elvis“ gelobt.