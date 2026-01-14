Amanda Seyfried: Grimassen-Reaktion bei den Golden Globes geht viral

Amanda Seyfried hat in zwei Kategorien den Preis nicht bekommen – aber im Netz wird trotzdem nur über sie gesprochen.

Amanda Seyfried hat wohl nicht gerade ein Poker Face. Bei den Golden Globe Awards am Sonntagabend, den 11. Januar 2026, wurde genau das zum Gesprächsthema – und innerhalb weniger Stunden wurde ihre Mimik zum viralen Phänomen. Die Schauspielerin war gleich zweimal nominiert, ging jedoch bei der Verleihung leer aus. Ihre Reaktionen darauf wurden prompt auf Social Media analysiert.

Erste Niederlage: Die Reaktion auf Michelle Williams‘ Sieg

Zunächst war Seyfried als Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie für „Long Bright River“ nominiert. Die Konkurrenz bestand aus Claire Danes („The Beast in Me“), Sarah Snook („All Her Fault“), Rashida Jones („Black Mirror“), Robin Wright („The Girlfriend“) und Michelle Williams („Dying for Sex“). Noch bevor der Name der Gewinnerin fiel, begann Amanda Seyfried zu applaudieren – ein Detail, das viele als Zeichen deuteten, dass sie selbst nicht mit einem Sieg rechnete. Als schließlich Michelle Williams als Gewinnerin verkündet wurde, zeigte die Mimin zunächst ein ernstes Gesicht, dann ein schmales Lächeln. Als sie bemerkte, dass Williams nicht im Saal war, kommentierte sie trocken: „Oh, sie ist nicht hier.“ Die Kamera schwenkte rasch weiter.

Diese Reaktion auf den Sieg ihrer Konkurrentin ging viral:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zweite Runde, zweite Grimasse

Doch damit nicht genug: Auch in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical war Seyfried nominiert, diesmal für „The Testament of Ann Lee“. Trailer hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Preis ging jedoch an Rose Byrne für „If I Had Legs I’d Kick You“. Wieder fing die Kamera Seyfrieds Reaktion ein – sie zog eine Grimasse, mit nach unten gezogenen Mundwinkeln. Für viele Zuschauer:innen war das urkomisch.

Insider räumt mit Kritik auf

Andere jedoch warfen der Schauspielerin Respektlosigkeit gegenüber Michelle Williams vor. Ein Vorwurf, der nun klar zurückgewiesen wird. Ein angeblicher Insider erklärte gegenüber der „Daily Mail“, Amanda Seyfried habe den Abend entspannt genommen: Sie habe gewusst, dass sie wahrscheinlich verlieren würde, und sich einen Spaß daraus gemacht. Das entstehende Drama finde sie lächerlich, zumal ihre Reaktionen eindeutig scherzhaft gemeint gewesen seien. Respektlosigkeit gegenüber Mitnominierten komme für sie nicht infrage.

Spekulationen auf TikTok zu Seyfrieds Reaktionen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans suchten dennoch nach Erklärungen: Manche vermuteten Nervosität, da Seyfried selten große Award-Shows besucht. Andere verwiesen auf ihre lange Anreise – sie lebt mit ihrer Familie zurückgezogen auf einer Farm im Hudson Valley nahe New York. Wieder andere spekulierten gar über eine bewusst gespielte Reaktion, da die Vergabe der Preise bereits im Vorfeld an die Nominierten und Gewinner:innen übermittelt würde.

Eine etablierte Hollywood-Größe

Fest steht: Amanda Seyfried ist längst eine etablierte Größe in Hollywood. Highlights aus ihrer Filmografie reichen von „Jennifer’s Body“ über „Les Misérables“ bis hin zu „Mamma Mia!“. 2023 gewann sie bereits einen Golden Globe und einen Emmy für „The Dropout“, 2021 wurde sie für „Mank“ für den Oscar nominiert. Dass ausgerechnet ihre Niederlagen nun viral gehen, zeigt vor allem eines: Auch ein verlorener Abend kann im Rampenlicht für unvergessliche Momente sorgen.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single