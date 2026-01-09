Ethan Hawke wird von Fan nicht erkannt – der wollte zu Maya Hawke

Ein Fan sprach Maya Hawke an und wies Ethan Hawke ab. Wie die beiden bei der Verwechslung auf der Straße reagierten – hier lesen.

Ethan Hawke war in der US-amerikanischen Morgenshow „Today“ zu Gast, um über den Erfolg seines aktuellen Films „Blue Moon“ zu sprechen. Doch ein eingespielter Interview-Clip seiner Tochter Maya Hawke richtete den Fokus auf einen witzigen Verwechslungsmoment zwischen Vater und Tochter, der der „Stranger Things“-Darstellerin den Erfolg der Serie und ihren eigenen Ruhm vor Augen führte.

Eine Verwechslung wurde zu einem Aha-Moment für Maya Hawke

In dem kurzen Ausschnitt saß die 26-Jährige zusammen mit ein paar ihrer Set-Kolleg:innen für ein Online-Interview auf einer schwarzen Leder-Couch. Das Gespräch diente zur Promotion der fünften und letzten Staffel der rekordbrechenden Mystery-Serie, in der sie seit der dritten Staffel die Rolle der Robin Buckley spielte.

Darin schilderte die Schauspielerin eine amüsante Interaktion zwischen ihrem Vater und einem Fremden, als sie gemeinsam unterwegs waren: „Ich ging mit meinem Vater die Straße entlang, als jemand ‚Wow, hey‘ rief. Mein Vater drehte sich um und sagte: ‚Tut mir leid, ich mache heute keine Fotos‘, und ging weiter. Der Unbekannte meinte daraufhin: ‚Ich weiß nicht, wer du bist, Mann! Ich wollte mit Robin sprechen.‘ Und ich dachte mir: ‚Oh Mann, das ist eine große Show.‘“

Hier einen Zusammenschnitt der beiden Interview-Clips anschauen:

Im Gespräch mit „Today“ erklärte Ethan Hawke dem Moderator im Anschluss daran, dass seine Tochter bei ihrer Formulierung etwas untertrieben habe, denn so ein Vorfall sei schon „etwa fünfmal passiert“.

Diese Details verriet der Hollywood-Star über ein noch geheimes Projekt

Das geheime Projekt soll laut Hawke auch in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Richard Linklater von „Blue Moon“ entstehen und 2027 in den Kinos anlaufen. Das erhöht die Anzahl der gemeinsamen Filme der beiden auf zehn. Der geplante Streifen sei, so der Schauspieler, ein Historienfilm. Der 55-Jährige verriet außerdem, dass er laut seiner persönlichen Einschätzung „einer der besten Filme sein wird, die je gedreht wurden“, da er bereits seit knapp vierzig Jahren in den Köpfen der beiden Gestalt annehme. Er versprach dem Interviewer nach dieser großen Prophezeiung, dass er in circa „18 Monaten wieder bei ihm in der Show sitzen wird, um die Aussage zu beweisen“.

Darum geht es in „Blue Moon“

Der Film „Blue Moon“ aus 2025 ist ein biografisches Comedy-Drama von Richard Linklater über den legendären Broadway-Texter Lorenz Hart (gespielt von Hawke), der an einem einzigen Abend – in der Nacht der Premiere des Musicals Oklahoma! – im New Yorker Sardi’s Bar mit seiner gescheiterten Karriere, Eifersucht auf seinen ehemaligen Partner Richard Rodgers und inneren Dämonen ringt. Die Handlung spielt fast ausschließlich in Echtzeit, ist dialoglastig und porträtiert Hart als brillanten, aber zutiefst verletzlichen Künstler, der zwischen Erfolgsdruck, Selbstzweifeln und unerfüllter Sehnsucht steht. In weiteren Rollen unterstützen Hawke Margaret Qualley, Bobby Cannavale und Andrew Scott.

Den Trailer zu „Blue Moon“ ansehen:

Für seine Rolle in dem Film ist Hawke für „Bester Hauptdarsteller“ in der Kategorie „Komödie/Musical“ für einen Golden Globe nominiert. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 11. Januar 2026, im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles statt.

