Bad Bunny lädt ein in Düsseldorf – wer darf ins „La Casita“?

Ein pinkes Haus, Influencer:innen auf der Bühne und eine antikoloniale Botschaft: Bad Bunnys „La Casita“ fasziniert und polarisiert – jetzt auch in Düsseldorf.

Bad Bunny is in the house! Oder vielmehr in „La Casita“. Für seine „DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour“ stellt der Reggaeton-Künstler ein rosafarbenes Haus in die ausverkauften Stadien. Darin tanzen ausgewählte Fans und Influencer:innen während der Show gemeinsam mit dem Sänger. Hinter dem Stage-Design steckt ein Zeichen für Dekolonisierung und Widerstand. Doch die Frage, wer ins „La Casita“ darf, überschattet die Konzerte.

Für seine Welttournee reist Bad Bunny nun auch nach Düsseldorf und spielt an zwei Abenden – am 20. und 21. Juni – in der Merkur Spiel-Arena. Die deutschen Fans fragen sich in den sozialen Medien: Wer wird ins Haus geladen? Und wer tanzt draußen?

Ein Haus als Symbol des Widerstands

„La Casita“ ist einem echten Wohnhaus in Humacao nachempfunden. Der puerto-ricanische Künstler ehrt damit die Geschichte der einheimischen Bevölkerung und gedenkt der Unterdrückung der afro-karibischen Bevölkerung im Kontext der Sklaverei.

Die antikolonialistische Botschaft hinter „La Casita“ wird jedoch von kritischen Stimmen übertönt, die dem Konzept der exklusiven Party einen klassistischen und objektifizierenden Beigeschmack vorwerfen: Auf der Bühne sind hauptsächlich weibliche Prominente und Influencerinnen zu sehen. Feministische Stimmen kreiden besonders die objektifizierende Präsentation der dort tanzenden Frauen an. Zudem würden die meist normschönen Personen ein unrealistisches und einseitiges Schönheitsideal befeuern – eines, das westlich geprägt ist und damit Bad Bunnys Dekolonisierungs-Botschaft widerspricht.

Inklusion oder Exklusion?

Gleichzeitig regt „La Casita“ eine Debatte darüber an, wie inklusiv diese Aussage sein kann. Wenn lediglich reiche, schöne Menschen mit großem Medieneinfluss Zutritt erlangen, entkräftet das ein Bühnenbild, das ursprünglich gegen Unterdrückung und für Widerstand stehen sollte. Es gibt allerdings auch Fans, die bemerkt haben wollen, dass bei den letzten Shows in Madrid eine diversere und weniger schönheitsfokussierte Gruppe im „La Casita“ zu Gast war. Vielleicht hat Bad Bunnys Team den Auswahlprozess aufgrund der Vorwürfe reflektiert.

Doch all die Kritik entzieht „La Casita“ ihre Anziehungskraft nicht. Auf TikTok fragen zahlreiche junge Frauen: „Was muss ich tun, um ins ‚La Casita‘ zu kommen?“ Sicher ist vor allem eine Sache: Influencer:innen werden wieder dabei sein.

Doch auch Fans dürfen auf ihren Moment im selben Haus wie Bad Bunny hoffen – die besten Chancen haben wohl Konzertgänger:innen mit Stehplätzen. Vor der Show laufen Mitglieder von Bad Bunnys Team durch die Arena und sprechen Besucher:innen an. Von Vorteil sind sicherlich auch weiterhin Style und Ausstrahlung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Internet grübelt: Welche berühmten Persönlichkeiten wird man wohl im rosanen Haus tanzen sehen? Namen wie Palina Rojinski, Pati Valpatti oder auch Heidi Klum sind Teil der Spekulationen. Bestätigungen gibt es aktuell jedoch noch keine.

Draußen oder drinnen?

Doch während manche für ihren Platz im „La Casita“ beten, finden andere: Die Stimmung unter den Normalos und Fangirls sei eh viel besser. Denn sogar auf den obersten Rängen wird gesprungen, gerappt und mit dem ganzen Körper mitgetanzt – ganz nach dem Motto: Dance like nobody’s watching. So loszulassen fällt deutlich schwerer, wenn man auf einer Bühne vor Tausenden Menschen steht.