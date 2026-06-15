Bad Bunny live in Düsseldorf: Setlist, Tickets und Anfahrt
Bad Bunny spielt am 20. und 21. Juni in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf. Alle Infos zu Setlist, Einlass, Anfahrt und Resale-Tickets jetzt im Überblick.
Wer Bad Bunny bis diesen Winter noch nicht kannte, hat wohl die letzten Jahre in der Pop-Welt verschlafen. Spätestens seit seiner Halbzeit-Show beim Super Bowl am 8. Februar 2026 hat hoffentlich jede:r den Latin-Trap-Künstler auf dem Radar. Seine spanischen Rap-Texte ziehen sich dickflüssig über perkussive Instrumentals und Salsa-Rhythmen. Das virale Phänomen aus Puerto Rico macht nun in Deutschland für zwei Nächte Station: Bad Bunny spielt am 20. und 21. Juni in Düsseldorf.
Seine „La Casita“ zieht dafür in die Mitte der Merkur Spiel-Arena. Hier alle Infos zu den beiden XL-Gigs im Überblick.
Tickets
Beide Konzerte sind restlos ausverkauft. Auch die Resale-Tickets sind hart umkämpft und können auf der Wiederverkaufsplattform Ticketmaster satte 300 bis 500 Euro kosten.
Zeiten und Support-Act
Der Einlass ins Stadion startet um 17 Uhr.
Support-Act Chuwi spielt um 20 Uhr, danach folgt die Show von Bad Bunny gegen 21 Uhr. Er wird rund anderthalb Stunden live performen.
Anfahrt
Die Merkur Spiel-Arena befindet sich in der Arena Straße 1, 40474 Düsseldorf, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbar. Die U-Bahnlinie U78 fährt direkt zur Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord. Auch nach den Konzerten fahren den ganzen Abend regelmäßig Bahnen Richtung Stadtmitte.
Autofahrer:innen erreichen die Halle aus der Innenstadt durch gut sichtbare Ausschilderung. Die Arena stellt offizielle Parkplätze bereit, die als P1 und P2 beschildert sind; für VIP-Gäste gibt es den Parkplatz P7. Die Parkplätze P1 und P2 sind einen 20-minütigen Fußweg von der Arena entfernt – das sollten Autofahrer:innen bei ihrer Anreise einplanen.
Setlist
Bad Bunny hat bei seinen bisherigen Europa-Konzerten eine relativ einheitliche Setlist gespielt. Allerdings ist jeden Abend ein anderer Gast geladen, dessen Songs Bad Bunny als exklusive Cover ins Programm nimmt. So sind stets auch einige unerwartete Stücke dabei.
Die folgende Setlist stammt vom Konzert am 14. Juni in Madrid. Überraschungsgast war dort der Künstler Lunay.
1. LA MuDANZA
2. Callaíta
3. PIToRRO DE COCO
4. WELTiTA
5. TURiSTA
6. BAILE INoLVIDABLE
7. NUEVAYoL
La Casita:
8. VeLDÁ
9. Tití me preguntó
10. Neverita
11. Si veo a tu mamá
12. VOY A LLeVARTE PA PR
13. Me porto bonito
14. No me conoce
15. Bichiyal
16. Yo perreo sola
17. Efecto
18. Safaera
19. Diles
20. MONACO
21. Soltera (Lunay-Cover, with Lunay)
22. Aventura (Lunay-Cover, with Lunay)
23. No te quieren conmigo (Gaby Music-Cover, with Lunay)
24. CAFé CON RON (with Los Pleneros de la Cresta)
25. Ábreme paso (Los Pleneros de la Cresta-Cover)
Hauptbühne:
26. Ojitos lindos
27. La canción
28. KLOuFRENS
29. Moscow Mule
30. DÁKITI
31. Yonaguni
32. El apagón
33. DtMF
34. EoO
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