Bad Bunny live in Düsseldorf: Setlist, Tickets und Anfahrt

Bad Bunny spielt am 20. und 21. Juni in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf. Alle Infos zu Setlist, Einlass, Anfahrt und Resale-Tickets jetzt im Überblick.

Wer Bad Bunny bis diesen Winter noch nicht kannte, hat wohl die letzten Jahre in der Pop-Welt verschlafen. Spätestens seit seiner Halbzeit-Show beim Super Bowl am 8. Februar 2026 hat hoffentlich jede:r den Latin-Trap-Künstler auf dem Radar. Seine spanischen Rap-Texte ziehen sich dickflüssig über perkussive Instrumentals und Salsa-Rhythmen. Das virale Phänomen aus Puerto Rico macht nun in Deutschland für zwei Nächte Station: Bad Bunny spielt am 20. und 21. Juni in Düsseldorf.

Seine „La Casita“ zieht dafür in die Mitte der Merkur Spiel-Arena. Hier alle Infos zu den beiden XL-Gigs im Überblick.

Tickets

Beide Konzerte sind restlos ausverkauft. Auch die Resale-Tickets sind hart umkämpft und können auf der Wiederverkaufsplattform Ticketmaster satte 300 bis 500 Euro kosten.

Zeiten und Support-Act

Der Einlass ins Stadion startet um 17 Uhr.

Support-Act Chuwi spielt um 20 Uhr, danach folgt die Show von Bad Bunny gegen 21 Uhr. Er wird rund anderthalb Stunden live performen.

Anfahrt

Die Merkur Spiel-Arena befindet sich in der Arena Straße 1, 40474 Düsseldorf, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbar. Die U-Bahnlinie U78 fährt direkt zur Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord. Auch nach den Konzerten fahren den ganzen Abend regelmäßig Bahnen Richtung Stadtmitte.

Autofahrer:innen erreichen die Halle aus der Innenstadt durch gut sichtbare Ausschilderung. Die Arena stellt offizielle Parkplätze bereit, die als P1 und P2 beschildert sind; für VIP-Gäste gibt es den Parkplatz P7. Die Parkplätze P1 und P2 sind einen 20-minütigen Fußweg von der Arena entfernt – das sollten Autofahrer:innen bei ihrer Anreise einplanen.

Setlist

Bad Bunny hat bei seinen bisherigen Europa-Konzerten eine relativ einheitliche Setlist gespielt. Allerdings ist jeden Abend ein anderer Gast geladen, dessen Songs Bad Bunny als exklusive Cover ins Programm nimmt. So sind stets auch einige unerwartete Stücke dabei.

Die folgende Setlist stammt vom Konzert am 14. Juni in Madrid. Überraschungsgast war dort der Künstler Lunay.

1. LA MuDANZA

2. Callaíta

3. PIToRRO DE COCO

4. WELTiTA

5. TURiSTA

6. BAILE INoLVIDABLE

7. NUEVAYoL

La Casita:

8. VeLDÁ

9. Tití me preguntó

10. Neverita

11. Si veo a tu mamá

12. VOY A LLeVARTE PA PR

13. Me porto bonito

14. No me conoce

15. Bichiyal

16. Yo perreo sola

17. Efecto

18. Safaera

19. Diles

20. MONACO

21. Soltera (Lunay-Cover, with Lunay)

22. Aventura (Lunay-Cover, with Lunay)

23. No te quieren conmigo (Gaby Music-Cover, with Lunay)

24. CAFé CON RON (with Los Pleneros de la Cresta)

25. Ábreme paso (Los Pleneros de la Cresta-Cover)

Hauptbühne:

26. Ojitos lindos

27. La canción

28. KLOuFRENS

29. Moscow Mule

30. DÁKITI

31. Yonaguni

32. El apagón

33. DtMF

34. EoO