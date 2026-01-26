Bad Bunny und die Kleid-Debatte beim Super Bowl 2026

Bad Bunny experimentiert seit Jahren mit Fashion. Nun kursiert die Frage, ob er in einem Kleid auftreten wird. Warum Männer-Mode 2026 noch immer polarisiert und was dahintersteckt.

Wenn Bad Bunny am 8. Februar beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium in Santa Clara die Halftime-Show anführt, steht nicht nur seine Musik im Fokus. Schon Wochen vor dem Mega-Event am 8. Februar 2026 kursiert eine Frage in den sozialen Netzwerken und Boulevardmedien: Wird der puerto-ricanische Superstar ein Kleid tragen?

Die Spekulationen begannen rund zwei Wochen vor dem Super Bowl, als online Gerüchte aufkamen, der „DtMF“-Interpret plane einen Auftritt in einem Dress. Mehrere Social-Media-Kanäle und Medien wie „Daily Loud“ und „Polymarket Football“ berichteten über die Outfit-Pläne des 31-Jährigen. Es habe vor, mit diesem Statement „queer icons“ zu ehren, heißt es in den Berichten.

Für Fans wäre das kein radikaler Bruch, wie die Reaktionen zeigen. Bad Bunny ist bekannt für seine experimentellen Looks und für Mode, die sich bewusst jenseits klassischer Geschlechternormen bewegt. Bereits 2022 trug er für eine Kampagne des Modehauses Jacquemus ein pinkfarbenes, kleidähnliches Outfit und löste damit Diskussionen wie Begeisterung aus.

Aus Instagram macht er sich oft nicht viel, aber für die Ankündigung seiner Halftime-Show nutzt Benito Antonio die Plattform:

Mode als Freiheit, nicht als Provokation

„Mein Stil beeinflusst meine Musik und alles, was mich damit umgibt“, sagte Bad Bunny 2019 in einem Interview mit „Billboard“. Kleidung sei eine Kunstform, erklärte er damals: „Jeder sollte sich kleiden und seine Kreativität nutzen, sich so ausdrücken, seine Gefühle, seine Denkweise.“ Er machte damit klar, dass Mode für ihn Ausdruck von Freiheit ist, nicht von Provokation um ihrer selbst willen.

Doch so aufgeladen die Gerüchte auch waren: Laut Produktionsquellen, die mit „TMZ“ sprachen, wird Bad Bunny bei seiner Halftime-Show kein Kleid tragen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht; „Billboard“ bat das Management des Künstlers um eine Stellungnahme.

Ein männlicher Super-Bowl-Halftime-Star im Kleid? TikTok goes wild:

Warum die Debatte 2026 noch immer tobt

Trotz seiner bereits bekannten Looks scheint diese Frage auch 2026 noch die Auseinandersetzung wert zu sein. „Normal“ erscheint ein Kleid für Männer laut der Diskussionen wohl noch nicht. Dass allein die Vorstellung eines Mannes im Kleid zur Schlagzeile wird, sagt viel über popkulturelle und gesellschaftliche Reflexe.

Bad Bunny selbst teilte Überlegungen zum Super-Bowl-Outfit bisher noch nicht. In bisherigen Statements bezüglich der NFL-Halftime-Show drückte er lediglich seine Vorfreude aus. So sagte er in seinem Eröffnungsmonolog zur Premiere der 51. Staffel von „Saturday Night Live“ im Oktober 2025 auf der Bühne: „Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ich trete in der Halbzeitshow des Super Bowls auf und freue mich riesig.“ Danach wurde er ernster. Auf Spanisch wandte er sich an die Latino-Community: „Das ist mehr als ein Sieg für mich persönlich, es ist ein Sieg für uns alle.“

Währenddessen kritisierte US-Präsident Donald Trump das Super-Bowl-Musikprogramm. „Ich bin dagegen. Ich halte das für eine furchtbare Wahl“, sagte er laut einem Bericht der „New York Post“. Ob Kleid oder nicht: Bad Bunny steht längst für mehr als Modefragen. Die eigentliche Debatte lautet, warum wir sie überhaupt noch führen.