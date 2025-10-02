Bad Bunny: Jetzt schreibt er auch „SNL“-Geschichte

Bad Bunny moderiert am 4. Oktober „Saturday Night Live“ – das zweite Mal in Folge.

Bad Bunny wurde kürzlich nicht nur für die Half Time Show des nächsten Super Bowls gewählt — er schreibt jetzt auch „SNL“-Geschichte. Nur wenige Monate nach seinem Besuch bei der US-amerikanischen Kultserie als Musikgast wird er am 4. Oktober die Premiere der 51. Staffel moderieren.

Zweimal hintereinander in der gleichen Show – was für eine Ausnahme. Vor ihm schaffte es 1988 nur Tom Hanks, der die vorletzte Folge der 13. Staffel und die erste Folge der 14. Staffel von „SNL“ moderierte. Das war jedoch nur möglich, weil die offiziell letzte Ausgabe der 13. Staffel wegen eines Autor:innenstreiks nicht ausgestrahlt wurde.

Vom Musikgast zum „SNL“-Veteranen?

Die Premiere der 51. Staffel ist zwar erst sein zweiter Auftritt als Moderator, aber der Rapper gilt mittlerweile schon fast als Stammgast der Show. Dreimal wurde er bereits eingeladen: Sein erster Auftritt war 2020 bei „SNL At Home“, ein Jahr später trat er dann live in der Show auf und 2023 übernahm er eine Doppelrolle als Moderator und musikalischer Performer.

Zuletzt sah man ihn im Februar diesen Jahres während der Jubiläumsshow zum 50-jährigen Bestehen der Sendung. Beim Homecoming-Konzert spielte er ein paar seiner Songs und war Teil der „Lonely-Island-Montage“, bevor er im Jubiläums-Special als Domingos „heißer Bruder“ auftrat. „Du hättest in der Besetzung sein können“, sagte „SNL“-Stammspielerin Amy Poehler damals zu ihm. „Aber sag das nicht Jon Hamm.“

Erster Trailer zur neuen Folge

Bei seinem ersten Auftritt als Moderator reagierte der Sänger auf Vorwürfe, er könne die Sendung nicht moderieren, weil Englisch seine Zweitsprache sei. „Ich weiß nicht, ob sie das wissen, aber ich mache, was ich will“, antwortete er dazu. Diese Einstellung wird er auch in der kommenden Folge am 4. Oktober beibehalten, in der Doja Cat als musikalischer Gast dabei sein wird.

Nun erschien der erste Trailer zur neuen Folge. Dort zeigt sich der Rapper sehr bequem, augenscheinlich fühlt er sich schon ziemlich wohl am Set von „Saturday Night Live“. Die Schauspielerin Sarah Sherman sagt im Video etwa: „Es ist so cool, dass Bad Bunny zurück ist. Ich habe das Gefühl, er ist in letzter Zeit sehr oft hier.“ Dann fragt sie ihren „SNL“-Kollegen Marcello Hernández, ob er nicht auch fände, dass Bad Bunny sich etwas zu wohl fühle. Der Trailer zeigt eine Reihe von Rückblenden mit Momenten, in denen der Reggaeton-Star Shermans Annahme bestätigt. Eine Szene etwa zeigt „SNL“-Spieler Ben Marshall, der von Bad Bunny auf nicht gerade höfliche Weise begrüßt wird. „Was geht, Schlampe?“, sagt er zu Marshall, dieser reagiert mit zögerlichem Lachen: „Du kennst mich nicht gut genug dafür.“

Anfang des Jahres erhielt die 50. Staffel der Show gleich drei „Creative Arts“-Emmys, und am Samstag den 4. Oktober, kehrt „Saturday Night Live“ mit Bad Bunny, Doja Cat und Role Model zurück.

Rekordverdächtig

Es sollte nicht überraschen, dass Bad Bunny eine solche Showbusiness-Ehre zuteil wird. Der puertoricanische Musiker wurde in den letzten Monaten seiner Karriere dafür bekannt, Rekorde zu brechen. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde etwa ist sein viertes Studioalbum UN VERANO SIN TI (2022) das meistgestreamte Album aller Zeiten, um nur eines von elf Beispielen zu nennen. Zuletzt wurde der Rapper auch als erster männlicher Latino-Solo-Artist für die Pausenperformance des Super Bowls gewählt.