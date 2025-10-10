Super Bowl: Erika Kirk plant Gegenveranstaltung zu Bad Bunny

Bad Bunny spielt kein Konzert in den USA – aus Sorge vor ICE

Ein Zeichen gegen Immigration: Die „All American Half Time Show“ will US-amerikanische Werte feiern

Erika Kirk, die Witwe des ermordeten Rechtsextremisten und Trump-Unterstützers Charlie Kirk, plant gemeinsam mit der konservativ-rechtspopulistischen Non-Profit-Organisation Turning Point USA eine Parallelveranstaltung zur Super-Bowl-Halbzeitshow. Die „All American Half Time Show“ soll einen Gegenpol zur Performance des puerto-ricanischen Rappers Bad Bunny bilden.

Bad Bunny sorgt für Wirbel in konservativen Kreisen

Die Entscheidung von NFL und Apple Music, Benito Antonio Martínez Ocasio alias Bad Bunny als ersten hispanischen Solo-Act beim Super Bowl im Februar 2026 auftreten zu lassen, löste in konservativen Kreisen Diskussionen über die US-amerikanische Integrität des Events aus. Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, bezeichnete die Wahl als „schrecklich“ und sagte gegenüber dem Influencer Pablo Manriquez: „Meiner Meinung nach sollte man Lee Greenwood (US-amerikanischer Country-Pop-Star – Anm.) oder andere Vorbilder dafür engagieren, nicht jemanden wie ihn.“

Nun kündigte Turning Point USA an, eine eigene Super-Bowl-Halbzeitshow als Gegenveranstaltung zu organisieren. „Es ist wahr, Turning Point USA freut sich, die All American Halftime Show anzukündigen. Details zu den Künstlern und der Veranstaltung folgen in Kürze“, bestätigte die Organisation unter der Leitung von Erika Kirk auf X. Die Begründung: Bad Bunny sei aufgrund seiner Puerto-ricanischen Wurzeln kein richtiger Amerikaner und sende damit ein falsches Signal an die Gesellschaft.

Turning Point USA: „Glaube, Familie und Freiheit“

Turning Point USA hat bisher weder einen Veranstaltungsort noch weitere Details bekannt gegeben, einschließlich der Frage, ob das Gegen-Event medial übertragen wird. Klar ist jedoch, dass die Organisation mit der Show traditionelle Werte wie „Glaube, Familie und Freiheit“ feiern will. Es handelt sich um eine der größten Ankündigungen seit Erika Kirk nach dem Tod ihres Mannes die Leitung der NPO übernommen hat.

Die heftige Kritik an seinem Auftritt blieb Bad Bunny nicht verborgen. Während seines Auftritts als SNL-Moderator am 4. Oktober reagierte er sarkastisch auf den Gegenwind: „Ich trete in der Halbzeitpause des Super Bowl auf und bin sehr glücklich darüber“, sagte er unter Applaus. „Und ich glaube, alle sind sehr glücklich darüber. Sogar Fox News.“