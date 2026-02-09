„Bad Bunny WOW!“ So feiern Rosalía, J.Lo, Doechii & Co. den Super Bowl

„Geschichte“, „Legende“ – Promis & Fanas überschlagen sich nach Bad Bunnys Super-Bowl-Show mit Begeisterung. Die emotionalsten Posts.

In der Nacht von Sonntag, dem 08. Februar 2026, auf Montag, den 09. Februar 2026, fand in Kalifornien der 60. Super Bowl statt. Die Seattle Seahawks konnten sich gegen die New England Patriots durchsetzen und die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe mit nach Hause nehmen. Ein großer Fokus lag auch, wie jedes Jahr, auf der Halbzeitshow des Spiels, in der dieses Jahr der Puertoricaner Bad Bunny performte. Das Internet ist nun voll des Lobes für den Musiker.

Halbzeitshow als große Feier

Bad Bunnys Performance war als große Feier angelegt: Mit einer großen Menge an Tänzer:innen und einem aufwendig gestalteten Set aus einem pulsierenden Salsa-Ballsaal und Telefonmasten zelebrierte der Sänger verschiedene lateinamerikanische Musikstile. Es war die erste Super-Bowl-Halbzeitshow, die jemals komplett auf Spanisch stattfand. Zudem waren zahlreiche Prominente auf der Bühne zu sehen: Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba und Karol G feierten mit.

Auch musikalisch erhielt der Reggaeton-Künstler tatkräftige Unterstützung. So performte Lady Gaga überraschend eine lateinamerikanische Version ihres Hits „Die With A Smile“, für den sie mit Bruno Mars kollaborierte. Auch Ricky Martin ließ sich auf der Bühne blicken und sang einen Auszug aus „LO QUE LE PASÓ A HAWAii“. Bad Bunnys größte Hits fehlten natürlich auch nicht, so performte er „DtMF“ oder „Monaco“. Die gesamte Show stand unter dem Motto Zusammenhalt, so wurden am Ende zahlreiche Flaggen, etwa die der USA, aber auch die von sämtlichen süd-, latein- und mittelamerikanischen Ländern gemeinsam präsentiert.

Prominente feiern Halbzeitshow

Die Reaktionen auf die heiß erwartete Show ließen nicht lange auf sich warten. Viele Promis, ob Musikkollegen des 31-Jährigen oder aus der Welt von Film und Serie, hielten sich nicht zurück und zeigten sich mit lobenden Worten auf Social Media begeistert. Rosalía etwa meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, Legende!“, während auch Doechii sich auf X schwer beeindruckt zeigte: „Bad Bunny, WOW! Verdammt WOW. Geschichte.“

Kacey Musgraves verglich die Show mit Kid Rocks „All American Halftime Show“, die eine Alternative-Show der rechtskonservativen Bewegung „Turning Point USA“ des verstorbenen Aktivisten Charlie Kirk war und parallel zur eigentlichen Super-Bowl-Halbzeitshow stattfand. Kacey Musgraves machte keinen Hehl daraus, welche sie mehr beeindruckt hat: „Das hat mich stolzer auf mein amerikanisches Selbstverständnis gemacht als alles, was Kid Rock je gemacht hat.“

Die kolumbianische Sängerin Li Saumet teilte emotionale Worte und zeigte sich stolz und berührt über die Performance: „Bad Bunny beim Super Bowl zu sehen, auf einer der größten Bühnen der Welt, wie er über seine Herkunft sang … das hat mich darüber nachdenken lassen, wie weit wir schon gekommen sind, was vor wenigen Jahren noch unmöglich schien. Ich bin dankbar, Teil dieser Bewegung zu sein, denn gemeinsam öffnen wir Türen, überwinden Barrieren und feiern mit Stolz, Freude, Repräsentation und der Freiheit, wir selbst zu sein – ohne Übersetzung.“

Auch Ricky Martin postete eine Reaktion auf seine und Bad Bunnys Performance, so schrieb er: „Ich brauche mehrere Stunden, um die Flut an Gefühlen zu verarbeiten, die mich gerade überrollt.“

Schauspieler Ben Stiller lobte die Darbietung mit den Worten: „Unglaubliche Halbzeitshow, Bad Bunny.“

Bereits vor der Show drückten Jennifer Lopez und Shakira ihre Unterstützung und Aufregung über die anstehende Show des Grammy-Preisträgers aus. Dieser trat in deren Fußstapfen, die beiden Musikerinnen performten beim Super Bowl 2020, bei dem Bad Bunny schon einen kleinen Gastauftritt hatte. Jennifer Lopez schrieb: „Bad Bunny… Ich schicke dir ganz viel Liebe, positive Energie und die größte Umarmung der Welt! Wir stehen heute Abend alle hinter dir. Ich weiß, du wirst die Bühne rocken! Ich bin für dich da, so wie du für mich da warst.“

Shakira postete ein Video ihrer Super-Bowl-Performance, in der auch Bad Bunny zu sehen ist, und fand dazu folgende Worte: „In Erinnerung an unseren ersten gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl 2020 und die besten Wünsche an dich, Benito, für heute Abend.“

Fans auch happy

Nicht nur die Welt der Stars reagierte positiv auf die Show, auch Fans zeigten sich begeistert und verteilten viel Lob auf Social Media. So schrieb eine Person: „Habe gerade Bad Bunnys Halbzeitshow gesehen und was für ein Spektakel!“

Eine weitere schrieb: „Mir persönlich hat der Auftritt von Bad Bunny sehr gut gefallen, er hat mich ein wenig emotional berührt.“

Zudem kursierten auch komödiantisch gemeinte Memes, die die Show lobten. So schrieb der X-Account des Sesamstraßen-Charakters Elmo: „Dieser Bunny war einfach fantastisch! Elmo findet, er sollte ‚Guter Bunny‘ heißen! Elmo hat dich lieb, lieber Guter Bunny!“

Folgt man den Reaktionen, so kann man Bad Bunnys Halbzeitshow als vollen Erfolg werten. Diese markiert den Höhepunkt einer großen Woche des Sängers, nachdem dieser bereits am 01. Februar 2026 den Grammy in der Kategorie Album des Jahres gewinnen konnte.

