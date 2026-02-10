Die berührende Geschichte hinter Bad Bunnys Trikot-Nummer beim Super Bowl

Bad Bunny trug beim Super Bowl ein Trikot mit der Nummer 64 – eine bewegende Hommage an seinen verstorbenen Onkel Cutito, der 1964 geboren wurde und 49ers-Fan war.

In der Nacht auf Montag, den 9. Februar, ging der 60. Super Bowl über die Bühne. Obwohl dieses Event zu den größten Sportereignissen der Welt zählt und die Seattle Seahawks sich souverän gegen die New England Patriots durchsetzten, dreht sich die öffentliche Diskussion weniger um das Spiel als vielmehr um die Halbzeitshow. Wie gut war Bad Bunny? Wofür stand sein Outfit? Wir checken.

Halbzeitshow als großes Gesprächsthema

In der Halbzeit des Spiels performte der puerto-ricanische Reggaeton-Künstler Bad Bunny auf eindrucksvolle Weise. Die Show war heiß erwartet und dominierte im Nachgang das Internet. Insbesondere alle gängigen sozialen Medien sind voll mit Reaktionen auf die Performance, die durchweg positiv ausfallen. Der Musiker wird sowohl von prominenten Kolleg:innen als auch von Fans gefeiert.

Zudem spekulierten viele über einzelne Elemente der Show und deren Bedeutung – beispielsweise über einen Jungen, der den zuvor gewonnenen Grammy für das Album des Jahres von Bad Bunny übergeben bekam, oder die verschiedenen Symbole aus der Kultur Puerto Ricos, wie etwa eine Gruppe Domino spielender alter Männer. Was jedoch bei einigen Zuschauer:innen besonders ins Auge fiel, war das Trikot des 31-Jährigen. Auf der Vorderseite stand eine 64, während auf dem Rücken der Nachname des Sängers zu sehen war: Ocasio.

Hommage an verstorbenen Onkel

Da es sich um den 60. Super Bowl handelte, sorgte die Nummer 64 für Verwirrung und warf Fragen auf. Bezüglich dieser schuf der Grammy-Gewinner nun Klarheit: Bei seinem Trikot handelt es sich um eine Hommage an seinen verstorbenen Onkel namens Cutito, der im Jahr 1964 geboren wurde und der Bruder seiner Mutter war.

Laut Bad Bunny verließ sein Onkel Puerto Rico im Alter von 17 Jahren, um in den USA zu arbeiten, und kehrte stets im späten Januar oder frühen Februar zurück, um seine Familie zu besuchen. Dann schauten die beiden immer die Spätphase der NFL-Saison, und alles, was der Performer heute über diese weiß, habe er von seinem Onkel gelernt.

Zudem sei Onkel Cutito großer Fan des NFL-Teams San Francisco 49ers gewesen, in deren Stadion der vergangene Super Bowl stattfand. Laut Angaben des Sängers starb sein Onkel vor zwei Jahren, kurz nachdem die San Francisco 49ers im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs verloren hatten. Somit war es nur naheliegend, die Show im Stadion des Lieblingsteams seines Onkels, diesem zu widmen und auf seinem Shirt dessen Geburtsjahr und Nachnamen zu tragen.

Bad Bunnys Statement im Überblick

„1964 ist das Geburtsjahr meines Onkels Cutito, des Bruders meiner Mutter. Mein bescheidenes Wissen über die NFL verdanke ich ihm. Mit 17 ging er in die USA, um zu arbeiten, und kehrte nie nach Puerto Rico zurück, obwohl er uns Ende Januar oder Anfang Februar immer besuchte und bei uns übernachtete. Das war mitten in den NFL-Playoffs, und ich habe die Spiele immer mit ihm zusammen geschaut. Er war ein riesiger Fan der San Francisco 49ers, dem Team, dessen Heimstadion der Austragungsort des Super Bowl 60 war, bei dem ich auch aufgetreten bin. Mein Onkel ist vor zwei Jahren gestorben, kurz nachdem die 49ers im Super Bowl 2024 gegen Kansas City verloren hatten. Ich hatte immer davon geträumt, meinen Onkel zu einem Super Bowl mitzunehmen, aber es ging nicht. Er starb unerwartet und ohne Vorwarnung. Deshalb entschied ich mich, ihn während meiner Halbzeitshow beim Super Bowl auf meinem T-Shirt zu verewigen: OCASIO, sein Nachname, derselbe wie der meiner Mutter, und sein Geburtsjahr 64. Ich widmete ihm meinen Auftritt, bevor er begann. Ich bin sicher, er hat es gesehen, er war dabei und war stolz auf seinen Neffen. Jetzt fehlt nur noch der Tag, an dem die 49ers wieder einen Super Bowl gewinnen.“

Das Statement gab er gegenüber „The Cut“.

