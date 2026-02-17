Warum jetzt alle nach Puerto Rico wollen: Der Bad-Bunny-Effekt

245% mehr Suchanfragen über Nacht. Puerto Rico wird zum Trend-Reiseziel dank Bad Bunny. Was steckt hinter dem plötzlichen Run auf die Karibikinsel?

Bad Bunny hat mit seiner Performance beim Super Bowl nicht nur einen musikalischen Höhepunkt im Jahr 2026 gesetzt, sondern auch einen erheblichen Anstieg des Interesses an Puerto Rico als Reiseziel ausgelöst. Nach dem global beachteten Auftritt am 8. Februar stiegen die Suchanfragen nach Flügen und Reisen auf die Karibikinsel sprunghaft an. Diverse Reiseplattformen berichten.

Massive Zunahme von Reiseanfragen

Direkt nach der Halftime-Show stieg die Zahl der Flugsuchen nach Puerto Rico um etwa 245 Prozent, wie Daten von Expedia zeigen. Besonders stark zogen Suchanfragen für die Hauptstadt San Juan an, dort lagen die Zuwachsraten bei rund 240 Prozent. Noch erstaunlicher war der Anstieg für Bad Bunnys Heimatstadt Vega Baja, wo die Suchen um mehr als 1450 Prozent zunahmen.

Diese Zahlen lassen vermuten, dass viele Fans nicht nur die Musik, sondern auch den kulturellen Kontext des Auftritts erkunden wollen.

Über die reinen Reiseanfragen hinaus zeigen sich auch andere Zeichen des gestiegenen Interesses an Puerto Rico. Suchen nach lokalen Spezialitäten, Kulturveranstaltungen und traditionellen Produkten wie Rum oder regionaler Küche verzeichneten ebenfalls steigende Aufmerksamkeit. Beispielsweise stiegen die Online-Suchanfragen nach Begriffen wie „Coquito“ und „puertoricanischer Rum“.

Halftime-Show als Katalysator

Bad Bunnys Show beim Super Bowl war stark von seiner kulturellen Identität geprägt. Die Inszenierung verband seine Hits mit symbolischen Elementen puertoricanischer Alltagskultur und lateinamerikanischer Lebensfreude. Solche visuellen wie musikalischen Elemente scheinen die Zuschauer:innen nachhaltig beeindruckt zu haben.

Tourismus und Tour

Reiseanbieter melden zwar steigendes Interesse, konkrete Buchungszahlen liegen jedoch nicht vor. Expert:innen warnen, dass der Effekt von Suchanfragen auf tatsächliche Reisen nicht automatisch langfristig übertragbar ist.

Für Puerto Rico könnte der Hype durch Bad Bunny zusätzlich durch seine geplante Tournee auf der Insel verstärkt werden. Konzerte in San Juan und weiteren Städten werden voraussichtlich weitere Aufmerksamkeit erzeugen und könnten zusätzliche Besucher:innen anziehen.