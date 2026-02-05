Bad Bunny: Streaming-Zahlen explodieren nach Grammy-Gewinn

Nach seinem Grammy-Triumph vervierfachen sich Bad Bunnys Zahlen. Sein Album „Debi Tirar Mas Fotos“ dominiert die Streaming-Charts – und der Super Bowl steht noch bevor.

Bad Bunny erlebt derzeit wohl eine der erfolgreichsten Wochen seiner bisherigen Karriere. Am vergangenen Sonntag, dem 1. Februar 2026, konnte er drei Grammys gewinnen, und am kommenden Sonntag, dem 6. Februar 2026, wird er beim Super Bowl auf einer der größten Bühnen der Welt performen. Nun gehen auch noch seine Streaming-Zahlen durch die Decke.

Album des Jahres mit spanischsprachiger Produktion

Die große Woche von Bad Bunny begann mit dem Gewinn des Album des Jahres für sein aktuellstes Album „Debi Tirar Mas Fotos“. Die Produktion war die erste rein spanischsprachige, die den wichtigsten Preis der Verleihung gewinnen konnte. Der aus Puerto Rico stammende US-amerikanische Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger zeigte sich sichtlich berührt von der Ehrung und nutzte die Bühne für die wohl aufsehenerregendste Rede des Abends.

So wurde er durchaus politisch und begann seine Dankesrede mit den Worten: „Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!“ Weiter hieß es: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen – wir sind Menschen und wir sind Amerikaner.“ Hiermit setzte er ein klares Statement gegen das radikale Vorgehen der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE gegen lateinamerikanische Migranten in den USA.

Streaming-Zahlen erreichen ein neues Hoch

Es ist nicht unüblich, dass sich Streaming- und Verkaufszahlen von Grammy-Gewinner:innen deutlich steigern. Bei Bad Bunny ist diese Steigerung nach seinem Auftreten bei der Zeremonie jedoch enorm und sehr beachtlich. Laut „Luminate“ erreichte sein Katalog am Montag, dem 2. Februar, – dem Tag nach den Grammys – ganze 36 Millionen On-Demand-Streams in den USA und verkaufte dazu 3.000 digitale Singles. Hierbei handelt es sich um ein Plus von 117 bzw. 591 Prozent im Vergleich zum Montag der Vorwoche.

Dabei fielen rund 16 Millionen Streams und 2.000 der verkauften Singles auf das Album „Debi Tirar Mas Fotos“, also genau das Werk, das bei den Grammys ausgezeichnet wurde. Dies entspricht einem Anstieg von 240 bzw. 903 Prozent gegenüber dem Montag der Vorwoche.

Zudem dominiert der 31-Jährige sowohl die Spotify- als auch die Apple-Music-Charts. Insbesondere der Song „DtMF“ stach hier heraus. Die Streaming-Zahlen des Songs vervierfachten sich im Vergleich zum Montag der Vorwoche und stiegen von 733.000 auf 2,7 Millionen – dies entspricht einem Wachstum von 273 Prozent. Insgesamt zählt der Song bereits 1,3 Milliarden Streams.

Neues Charts-Hoch zu erwarten?

Der Erfolg des Rappers dürfte sich auch auf die Charts auswirken. So dürften sich mehrere Songs aus seinem aktuellen Album wieder in den „Billboard Hot 100“ einfinden, und das noch vor seinem Auftritt beim Super Bowl. Auch dieses Event dürfte den Künstler und sein Album nochmal deutlich nach vorne bringen, sodass zu erwarten ist, dass sich Bad Bunny auch noch im weiteren Verlauf des Februars 2026 wieder in die Charts einreiht.

