Bam Margera wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Brandon Cole „Bam“ Margera wurde am Sonntag (11. Dezember) aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem er dort aufgrund einer Lungenentzündung auf der Intensivstation lag. Vergangene Woche wurde bekannt, dass sich sein Zustand immer weiter verschlechterte, doch nun scheint es ihm besser zu gehen.

Der Fernsehstar, bekannt aus den „Jackass“-Filmen und der Serie „Viva La Bam“, die ihn und seine Familie dokumentierte, wurde nach einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus in San Diego eingewiesen. Nun ist er wieder draußen und verkündete die gute Nachricht über seinen Instagram-Account. „Ich bin raus! Ich danke meinen Freunden, meiner Familie und dir für die Liebe, Unterstützung und Gebete“, schrieb er dort und teilte ein Bild von sich und Johnny Schillereff, dem Gründer des Skateboard-Bekleidungsunternehmen Element.

Zuletzt war die Familie von Bam Margera einer Welle von Hass ausgesetzt, weil es Missverständnisse bezüglich seines gerichtlich angeordneten Aufenthalts in einer Entzugsklinik gab. Dort war Margera seit September 2021 eingewiesen, bis ein Anwalt ihm erzählte, er könne das Urteil anfechten und müsse nicht in der Klinik wohnen. Daher hatte die Familie die Bewegung „Free Bam“ ins Leben gerufen, doch für viele erweckte dies den Anschein, dass sich Margera in einer ähnlichen Situation wie Britney Spears befinde. Unter dem Hashtag #FreeBritney forderten viele Fans die Auflösung ihrer Vormundschaft, wodurch die Sängerin in „vielen ihrer alltäglichen Entscheidungen fremdbestimmt“ wurde. Die Familie von Bam Margera teilte auf Instagram mit, dass dem nicht so sei und dass sie gelernt haben, dass manche Aspekte des Privatlebens nicht an die Öffentlichkeit gehören.