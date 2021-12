Foo Fighters sagen Show ab – Veranstalter verweigerte COVID-Sicherheitsmaßnahmen

Die Foo Fighters haben bekannt gegeben, dass ihr im August 2022 geplantes Konzert in der US-Stadt Minneapolis nicht stattfinden werde, da der Veranstalter des dortigen Huntington Bank Stadions nicht bereit gewesen sei die COVID-Sicherheitsmaßnahmen der Band zu realisieren.

Die Absage erfolgte am Dienstag (30. November), nur kurz nachdem die Foo Fighters die Termine ihrer Nordamerika-Sommertour 2022 bekannt gaben. Die Show in Minneapolis zählte zu einem der geplanten Tour-Konzerte, das am 3. August 2022 stattfinden sollte. „Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und arbeiten daran, einen geeigneten Ersatz zu finden – einen, der die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und Besucher der Show priorisiert“, heißt es in ihrer auf Twitter geposteten Erklärung.

Updates: Minneapolis, please see below – we hope to see you soon! Maryland/D.C., info on your show is coming shortly! pic.twitter.com/DhlPDG5QZD

