Dua Lipa und Callum Turner heiraten: eine intime Hochzeit mit Stil

Dua Lipa und Callum Turner haben geheiratet – ganz intim in London. Die Liebesgeschichte, die das Internet zum Seufzen bringt.

Es schmilzt nicht nur das Wassereis bei den sommerlichen Temperturen gerade, sondern auch die Herzen der Pop-Fans: Dua Lipa und Callum Turner leben eine Liebesgeschichte, die das Internet vor Neid seufzen lässt. Nun hat das Paar überraschend schlicht geheiratet. Wer ist der Traummann der Sängerin – und wie passt die minimalistische Hochzeit zur ganz großen Liebe?

Dua Lipa ist einer der großen Namen am Pop-Himmel, doch von Callum Turner hat der ein oder andere noch gar nicht gehört. Er ist ein britisches Model und Schauspieler. Bekannt ist er aus der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ und der Romanze „Eine Handvoll Worte“. Neben Fantasie und Herzschmerz kann er auch noch Spannung: In der Miniserie „Master of the Air“ spielte er Major John Egan. Seinen großen Hollywood-Durchbruch hatte der Schauspieler zwar noch nicht, jedoch wird der 35-jährige Brite seit einiger Zeit als potenzieller Bond-Nachfolger gehandelt – und seit Sonntag ist er Dua Lipas Ehemann.

Eine Liebesgeschichte wie aus einem Roman

Die Liebesgeschichte der beiden begann so romantisch, dass viele Fans im Internet ihren Neid auf die Beziehung offen bekundeten. Doch das große Glück kann man ihnen nur gönnen.

Das erste Kennenlernen fand bei einem Drink in Los Angeles statt: Vor der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes saßen der Popstar und der Schauspieler nebeneinander. Das Gespräch kam auf den aktuellen Lesestoff beider. Wie Turner in einem Interview mit der „Sunday Times“ berichtete, hatten er und Lipa zu der Zeit zufällig genau dasselbe Buch begonnen. Turner erzählte, er habe das erste Kapitel abgeschlossen. Dua Lipa, die neben ihrer Gesangskarriere auch einen sehr erfolgreichen Buch-Podcast führt, habe geantwortet, sie habe ebenfalls gerade das erste Kapitel beendet. Turners Reaktion darauf liest sich so literarisch wie eine Buchzeile: „Then we are on the same page.“ Wörtlich übersetzt bedeutet das, dass sie sich auf derselben Seite befinden, aber im Englischen ist es gleichzeitig eine Redewendung für „Wir sind auf einer Wellenlänge.“ Fans schmolzen bei dieser Anekdote dahin, posteten Videos des Paares, wie es unter dem Eiffelturm tanzte, und bekundeten ihre Freude über die Liebesgeschichte.

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Eine intime Trauung in London

Anfang 2024 waren die beiden erstmal gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Nun haben sie ihr Glück besiegeln lassen. In einer intimen Zeremonie in London am Sonntag, den 31. Mai, gaben sich die Stars standesamtlich das Jawort. Anwesend war dabei nur die engste Verwandtschaft. Auch der Stil der Trauung war schlicht, aber elegant: Lipa erschien in einem weißen Rockanzug mit ausladendem Hut und einem Strauß gelber Frühlingsblumen. Die Vogue sieht darin eine geschmackvolle Hommage an Bianca Jagger, die bei ihrer Hochzeit mit Mick Jagger einen ähnlichen Zweiteiler trug. Callum Turner strahlte neben ihr ganz in Navy. Nach der Trauung folgte ein Dinner mit der Familie – alles sehr privat.

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Obwohl die intime Stimmung bei der Hochzeit des Traumpaars zum Stil der beiden passt, lassen sie es sich nicht entgehen, ihre große Liebe auch groß und laut zu feiern: Auf die standesamtliche Trauung soll noch eine luxuriöse dreitägige Feier mit hochkarätigen Gästen wie Elton John und Charli XCX auf Sizilien folgen.