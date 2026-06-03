Zweite Runde für Linkin Park in Hamburg: Gibt es Regen?

Linkin Park spielen heute ihr zweites Konzert im Volksparkstadion Hamburg. Alle Infos zu Resttickets, Anfahrt per S-Bahn und was der Wetterbericht für den Abend bedeutet.

Das zweite Konzert von Linkin Park in Hamburg steht an: Alles, was es zu wissen gibt über Resttickets, Anfahrt und ob es sich lohnt, einen Regenponcho einzupacken.

Hamburg ist im Linkin-Park-Fieber: Nach Konzert Nummer eins am Montag gab es gestern einen Pause-Tag, der jedoch mit Zusatzprogramm winkte: Pizza und Karaoke – Linkin-Park-Fans brauchen kein LinkedIn, die können Networking noch im realen Leben. Heute geht es runter von der Karaoke-Bühne, zurück ins Publikum: Konzert Nummer zwei wird mehr als eine Ehrenrunde werden – könnte jedoch als eine feucht-fröhliche Angelegenheit für alle Stehplätze enden.

Moshpit im Regen?

Zwar sind alle Ränge des Volksparkstadions komplett überdacht, der Innenraum befindet sich aber unter freiem Himmel – da, wo sonst das Spielfeld ist. Und der Wetterbericht für die Abendstunden verheißt nichts Gutes: Zumindest leichte Schauer kann es geben, mit 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit zwischen 18 und 22 Uhr. Einlass startet ab 16 Uhr – da soll es noch trocken sein. Aber nicht täuschen lassen: Zwischen 17 und 21 Uhr tanzen die Wolken im Regenradar als kleine Flecken über Hamburg. Läuft alles wie am Montag, beginnen Linkin Park um 21 Uhr mit ihrer Show – und könnten dann um 22 Uhr gerade zur Halbzeit ihres Sets im Regen stehen. Die Moshpits könnten demnach nicht nur vom Schweiß des Nachbarn nass werden. Im Regen zu „Unshatter“ springen? Klingt eigentlich nach keiner so schlechten Kombi. Wer aber gerne trocken bleibt, sollte zum Regencape greifen.

Gute Nachrichten gibt es für den Nachhauseweg: Nach 23 Uhr soll es vorerst nicht mehr regnen. Aber wie immer: Der Wetterbericht ist kein Orakel, also am besten selbst kurz vor Abfahrt nochmal die Regenvorhersage checken.

Anfahrt zum Volksparkstadion

Die Fahrradfahrt zum Volksparkstadion ist nur für abgehärtete Regen-Radler:innen zu empfehlen – oder die, die ihre Anfahrt punktgenau zur Regenpause timen. Wer mit dem Auto kommt, sollte mit vermehrtem Verkehr rund ums Stadion rechnen. Die Website des Volksparkstadions empfiehlt die Abfahrt Volkspark von der A7, um Stau vor den Parkplätzen zu vermeiden. ÖPNV-Nutzer:innen sollten mit der S-Bahn S3 oder S5 anfahren und an den Haltestellen Stellingen oder Eidelstedt aussteigen. Regenscheue können sich 20 Minuten Fußweg ersparen, wenn sie bei Stellingen aussteigen und das Stadionshuttle nutzen. Auf dem Rückweg sollten sich Bahnfahrer:innen auf volle Bahnen sowie klamme Klamotten der Mitfahrenden vorbereiten.

Setlist und Tickets

Wer einen Einblick in die Setlist von Montag werfen will, kann hier schon herumschnüffeln – es wird aber sicherlich noch Überraschungen geben. Pro-Tipp: Einfach auf sich zukommen lassen und genießen, genau wie den Regen.

Jetzt FOMO bekommen? Auf Ticketmaster gibt es weiterhin Resale-Tickets von Fans – im trockenen sowie im feucht-fröhlichen Innenraum.