Beatsteaks veröffentlichen neuen Song „Kommando Sunshine“

Die Beatsteaks, die nach Die Ärzte womöglich zweitbeste Punkrockband aus Berlin, haben einen neuen Song veröffentlicht. „Kommando Sunshine“, so sein Titel, ist am 27. Mai erscheinen. Zwei Tage darauf, am 29. Mai, geben sie ein – bereits wenige Minuten nach Ankündigung ausverkauft gewesenes – Konzert im Berliner Club Cassiopeia.

Seht hier das Video zum Song – wieviele nachgestellte Filmszenen erkennt Ihr?

In ihrem Newsletter schrieben die Beatsteaks vorab:

„Wir sind außerordentlich froh, vermelden zu können, dass wir am 29. Mai ein Konzert in dem Berliner Club „Cassiopeia“ spielen werden. Außerdem haben wir ein neues Lied aufgenommen, das auf den Namen „Kommando Sunshine“ hört und am 27. Mai veröffentlicht wird. Wir gedenken es in der Cassiopeia live zu spielen, videotechnisch mitzunehmen und später zu verwerten. Wer also Bedenken hat, möglicherweise im Bild zu sein, ist hiermit gewarnt und nimmt lieber Abstand vom Kauf einer Karte. Alle anderen erklären sich ausdrücklich einverstanden, dass ihre Seele für diesen Abend uns gehört“.

So sieht das Artwork der Single aus:

Am 18. Mai spielten die Beatsteaks ihr erstes Konzert seit drei Jahren – im Potsdamer Waschhaus, kostenlos für 1400 Pflegekräfte. Einen Tag darauf, am 19. Mai, gaben sie ebenda eine größere Open-Air-Show.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von beatsteaks_official (@beatsteaks_official)

Im Sommer spielen die Beatsteaks diverse große Solo- und Festivalshows. Einen Überblick ihrer Livedaten gibt es auf ihrer Homepage.

Die Beatsteaks haben in ihrer Karriere bisher acht Platten veröffentlicht. Das aktuelle, ein Doppelalbum namens YOURS, erschien 2017. 2020 folgte die Cover-EP IN THE PRESENCE OF. Ein neues Album wurde bisher nicht angekündigt.