Beyoncé feiert ihren 35. Geburtstag und veröffentlicht Video zu „Hold Up“

Am gestrigen Sonntag, 04.09.2016, ist Beyoncé Knowles 35 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages hat die Sängerin das Video zum Song „Hold Up“ veröffentlicht. Das Video war bereits Teil des Album-Videos LEMONADE, das bei den MTV Video Music Awards am 28. August 2016 mit acht Preisen ausgezeichnet worden ist. Das Video zu „Hold Up“ selbst hat in der Kategorie „Best Female Video“ gewonnen.

Zum Geburtstag gratulierten Queen B-Fans der Sängerin auf Twitter mit dem Hashtag #HappyBirthdayBeyonce:

as of today, beyoncé is eligible to become president of the united states. don’t screw this up y’all. #happybirthdaybeyonce

— abdul ? (@Advil) 4. September 2016